Gazeteci aydemir'in acı günü - Son Dakika

Gazeteci Aydemir'in acı günü

HABERTÜRK TV Ankara Temsilcisi Gazeteci Bülent Aydemir'in bir süredir tedavi gören annesi Nazmiye Aydemir (78) yaşamını yitirdi. Aydemir'i acı gününde meslektaşları yalnız bırakmadı.

Habertürk TV Ankara Temsilcisi Gazeteci Bülent Aydemir'in annesi Nazmiye Aydemir, bir süredir tedavi gördüğü hastanede, bu sabah hayata veda etti. Aydemir'in cenazesi, yakınları tarafından hastaneden alınarak, Yenişehir ilçesindeki Şehitlik Camisi'ne getirildi. Nazmiye Aydemir, öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazı sonrası Şehitlik Mezarlığı'nda toprağa verildi. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun yanı sıra çok ayıda siyasi ile iş adamının çelenk gönderdiği cenazede, Bülent Aydemir'i, meslektaşları yalnız bırakmadı.