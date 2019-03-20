Son Dakika Haberleri: Gazeteci Aydın Ateş Anıldı

Gazeteci Aydın Ateş Anıldı

1 saat önce

Ordu'da 20 Mart 2004 tarihinde amansız bir hastalıktan dolayı vefat eden tanınmış gazetecilerden Aydın Ateş, vefatının 15. yılında anıldı.

Gazeteci Aydın Ateş Anıldı, System.String[]
Ordu'da 20 Mart 2004 tarihinde amansız bir hastalıktan dolayı vefat eden tanınmış gazetecilerden Aydın Ateş, vefatının 15. yılında anıldı.

25 yıllık gazetecilik hayatında sırasıyla Tribün, Yeni Hamle ve Hürses gazetelerinde muhabirlik ve yöneticilik görevlerinde bulunan, ayrıca yıllarca yaygın medya ve bir haber ajansının Ordu temsilciliklerini yapan ve birçok gazetecinin yetişmesine ön ayak olan Aydın Ateş, merkez ilçeye bağlı Hürriyet köyündeki kabri başında ailesi, yakınları ve meslektaşları tarafından anıldı.

Ordu 19 Eylül Gazeteciler Derneği Başkanı Erdoğan Erişen, Aydın Ateş'in Ordu basınına büyük emekler veren bir isim olduğunu belirtti. Erişen, "Kendisi Anadolu basınının tüm çilesini çekmiş, sıkıntılarına göğüs germiş bir arkadaşımızdı. Sevgili arkadaşımızı hayırla yad ediyor, Allah'tan rahmet diliyoruz" dedi. - ORDU

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.03.2019 05:11 Kaynak: İHA

Ordu, Aydın Ateş, Güncel
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