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Gazeteci Aydın Meral, son yolculuğuna uğurlandı

1 saat önce

Elazığ'da geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybeden Gazeteci Aydın Meral (71), son yolculuğuna uğurlandı.

Gazeteci Aydın Meral, son yolculuğuna uğurlandı, System.String[]
Elazığ'da geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybeden Gazeteci Aydın Meral (71), son yolculuğuna uğurlandı.

Kentin ilk gazetelerinden Uluova Gazetesi'nin kurucusu Aydın Meral, dün akşam geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. Bugün 35 yıl basın camiasına emek veren Gazeteci Aydın Meral için İzzet Paşa Camii'nde ikindi namazını müteakip,cenaze namazı kılındı.Cenaze namazı sonrasında Asri Mezarlığı'na götürülen Meral'in naaşı dualarla son yolculuğuna uğurlandı.

Cenaze törenine Meral'in yakınları, arkadaşları, bazı siyasi parti temsilcileri, belde belediye başkanları, STK ve kentteki tüm medya kuruluşlarının temsilcileri ile çok sayıda gazeteci katıldı. - ELAZIĞ
Haber Yayın Tarihi : 22.06.2019 05:50 Kaynak: İHA
Elazığ, Kalp Krizi, Aydın, Güncel
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