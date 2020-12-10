Gazeteci Aydıntaşbaş: Trump S-400 krizini çözeriz diyerek aslında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı kandırdı - Son Dakika

Gazeteci Aydıntaşbaş: Trump S-400 krizini çözeriz diyerek aslında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı kandırdı

10.12.2020 17:45

Dış politika konularını yakından takip eden gazeteci Aslı Aydıntaşbaş, Türkiye'nin, ABD ile yaşanan gerilimleri, Tump'la yapılan telefon görüşmeleri ile aşabileceği yanılgısına kapıldığını söyledi.

Dış politika konularını yakından takip eden gazeteci Aslı Aydıntaşbaş, Türkiye'nin, ABD ile yaşanan gerilimleri, Tump'la yapılan telefon görüşmeleri ile aşabileceği yanılgısına kapıldığını söyledi. ABD ile ilişkilerin Trump'la yapılan telefon görüşmelerine indirgendiğini söyleyen Aydıntaşbaş, Trump ve Kongre arasındaki uyuşmazlıkların göz ardı edildiğini dile getirerek, "Türkiye'nin S-400'lerle ilgili yaptırımları Trump üzerinden bertaraf ederiz stratejisi yanlışmış. Trump Cumhurbaşkanı'nı kandırmış, bunu görüyoruz" dedi.

Gazeteci Aslı Aydıntaşbaş, Avrupa Birliği ve ABD'nin Türkiye'ye olası yaptırımlarını, Türkiye'yi bekleyen senaryoları ve Trump sonrası ABD-Türkiye ilişkilerini Murat Sabuncu'ya yorumladı.

Gazeteci Aydıntaşbaş: Trump S-400 krizini çözeriz diyerek aslında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı kandırdı

Amerika Birleşik Devletleri, Donald Trump, Türkiye, S 400, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DailyMotion.com

Son Dakika Güncel Gazeteci Aydıntaşbaş: Trump S-400 krizini çözeriz diyerek aslında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı kandırdı - Son Dakika


Son Dakika

Genç kadın, 257 gün önce yakalandığı koronavirüsün belirtilerini halen yaşamaya devam ediyor Erdoğan, Dağlık Karabağ'ı devlet olarak tanımak isteyen Fransa'ya tepki gösterdi! Aliyev kendini gülmekten alamadı Macron'dan liderlere bir küstah çağrı daha: Türkiye'ye karşı AB ülkelerinin egemenliğini savunmalıyız Boğazını falçatayla kesip tecavüz etmeye kalkışmıştı! Rabia'nın hayatını karartan zanlıya 53 yıl hapis cezası Salgının başından bu yana böylesi hiç yaşanmadı! ABD'de bir günde 3 bin 124 kişi hayatını kaybetti Bakü'deki zafer kutlamalarına damga vuran an! Sunucunun Türk SİHA anonsu Azerileri coşturdu Merkez Bankası rezervleri 86 milyar 650 milyon dolara yükseldi 4 ay sonra göreve dönen Muhittin Böcek'in ilk hamlesi CHP'yi karıştırdı
Arsenal ve Milan Sao Paolo'nun genç golcüsü Brenner'i transfer etmeyi düşünüyor Arsenal ve Milan Sao Paolo'nun genç golcüsü Brenner'i transfer etmeyi düşünüyor         
17:46
Mesut Özil'den F.Bahçelileri heyecanlandıran paylaşım! Videodaki detay dikkat çekti Mesut Özil'den F.Bahçelileri heyecanlandıran paylaşım! Videodaki detay dikkat çekti         
17:18
Ukrayna'da 16 yaşındaki genç kız, 68 yaşındaki Türk iş insanını öldürüp parçaladı Ukrayna'da 16 yaşındaki genç kız, 68 yaşındaki Türk iş insanını öldürüp parçaladı         
17:14
İngiltere ve Kanada'nın ardından Suudi Arabistan da Pfizer-BioNTech aşısına onay verdi İngiltere ve Kanada'nın ardından Suudi Arabistan da Pfizer-BioNTech aşısına onay verdi         
16:53
Avrupa Merkez Bankası faizleri sabit bıraktı Avrupa Merkez Bankası faizleri sabit bıraktı         
16:48
Buket Aydın, sevgilisi Emir Sarıgül'ü Nuri Ensari ile aldattığı iddiasına ateş püskürdü Buket Aydın, sevgilisi Emir Sarıgül'ü Nuri Ensari ile aldattığı iddiasına ateş püskürdü         
15:37
Soğukkanlılıkla silahlarını çekip birbirlerine ateş ettiler: 2 ölü, 2 yaralı Soğukkanlılıkla silahlarını çekip birbirlerine ateş ettiler: 2 ölü, 2 yaralı         
14:53
Taslak metnin güncellenmiş hali ortaya çıktı: AB, Türkiye'ye yaptırımları mart ayına öteleyecek Taslak metnin güncellenmiş hali ortaya çıktı: AB, Türkiye'ye yaptırımları mart ayına öteleyecek         
14:42
'Akraba ziyaretleri' Samsun'u zirveye taşıdı: Hastane doluluk oranında ilk sırada 'Akraba ziyaretleri' Samsun'u zirveye taşıdı: Hastane doluluk oranında ilk sırada         
14:22
Yakın arkadaşının ölümüyle yıkılan Acun Ilıcalı'dan duygusal paylaşım Yakın arkadaşının ölümüyle yıkılan Acun Ilıcalı'dan duygusal paylaşım         
14:16
Koronavirüsü atlatıp intihara kalkıştı, giriş kapısının üzerindeki tahta hayatta tuttu Koronavirüsü atlatıp intihara kalkıştı, giriş kapısının üzerindeki tahta hayatta tuttu         
14:04
Duvar dibinde sıkıştırılıp darbedilen kadını, akıllara Kadir Şeker'i getiren vatandaş kurtardı Duvar dibinde sıkıştırılıp darbedilen kadını, akıllara Kadir Şeker'i getiren vatandaş kurtardı         
14:00
Alman basını yazdı: Volkswagen Transporterları Kocaeli'de üretecek Alman basını yazdı: Volkswagen Transporterları Kocaeli'de üretecek         
13:30
Alman ve Yunan vekillerden Merkel'e Türkiye çağrısı: Denizaltı satışını derhal askıya alın Alman ve Yunan vekillerden Merkel'e Türkiye çağrısı: Denizaltı satışını derhal askıya alın         
13:30
Türkiye'nin batısında kuvvetli yağış ve fırtına uyarısı! Evlerin çatıları bile uçabilir Türkiye'nin batısında kuvvetli yağış ve fırtına uyarısı! Evlerin çatıları bile uçabilir         
13:07
Acun'un meşhur ettiği isimlerden Bahar Candan, göğsünün göründüğü videoyu paylaştı Acun'un meşhur ettiği isimlerden Bahar Candan, göğsünün göründüğü videoyu paylaştı         
11:45
Yeniden çekilmeye başlanan Sihirli Annem setinden ilk fotoğraflar geldi Yeniden çekilmeye başlanan Sihirli Annem setinden ilk fotoğraflar geldi         
11:42
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.12.2020 17:54:58. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Gazeteci Aydıntaşbaş: Trump S-400 krizini çözeriz diyerek aslında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı kandırdı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei