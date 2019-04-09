Gazeteci Aykut Işıklar Hayatını Kaybetti
1 saat önce
İstanbul DHAGazeteci Aykut Işıklar hayatını kaybetti.
İstanbul
DHA
Gazeteci Aykut Işıklar
hayatını kaybetti.
70 yaşındaki Işıklar'ın kalp krizi sonrası kaldırıldığı Dr. Siyami Ersek
Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde hayatını kaybettiği öğrenildi.
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Haber Yayın Tarihi : 09.04.2019 03:25 Kaynak: DHA
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Usta Gazeteci Aykut Işıklar Hayatını Kaybetti
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