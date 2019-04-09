Son Dakika Haberleri: Gazeteci Aykut Işıklar Hayatını Kaybetti

Gazeteci Aykut Işıklar Hayatını Kaybetti

1 saat önce

İstanbul DHAGazeteci Aykut Işıklar hayatını kaybetti.

Gazeteci Aykut Işıklar Hayatını Kaybetti, System.String[]
İstanbul DHA

Gazeteci Aykut Işıklar hayatını kaybetti.

70 yaşındaki Işıklar'ın kalp krizi sonrası kaldırıldığı Dr. Siyami Ersek Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde hayatını kaybettiği öğrenildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.04.2019 03:25 Kaynak: DHA

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