Gazeteci Aykut Işıklar Hayatını Kaybetti
1 saat önce
İstanbul DHA - GAZETECİ Aykut Işıklar hayatını kaybetti.
İstanbul DHA
- GAZETECİ Aykut Işıklar
hayatını kaybetti.
70 yaşındaki Işıklar'ın kalp krizi sonrası kaldırıldığı Dr. Siyami Ersek
Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde hayatını kaybettiği öğrenildi.
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 09.04.2019 03:26 Kaynak: DHA
Devlet Bahçeli, Soru Soran FOX Haber Muhabirine Çıkıştı: Tilkilik Yapıyorsunuz!
Ekrem İmamoğlu'nun Konuşmasını, Eleştirdiği 3 Medya Patronu Canlı Verdi
Usta Gazeteci Aykut Işıklar Hayatını Kaybetti
ABD'den AB'ye 11 Milyar Dolarlık Tehdit