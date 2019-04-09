Gazeteci Aykut Işıklar Vefat Etti
30 dakika önce
Gazeteci Aykut Işıklar (70) hayatını kaybetti.
Haber Yayın Tarihi : 09.04.2019 05:24 Kaynak: AA
Gazeteci Aykut Işıklar
(70) hayatını kaybetti.
AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, Işıklar, 3 Nisan'da göğüs ağrısı şikayetiyle Dr. Siyami Ersek
Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi acil servisine başvurdu.
Burada yapılan tetkiklerin ardından Işıklar'ın, akut koroner sendrom ön tanısı ile tedavisine başlandı.
Işıklar, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kalp yetmezliği nedeniyle bugün hayatını kaybetti.
Usta Gazeteci Aykut Işıklar Hayatını Kaybetti
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