Son Dakika Haberleri: Gazeteci Aykut Işıklar Vefat Etti

Gazeteci Aykut Işıklar Vefat Etti

30 dakika önce

Gazeteci Aykut Işıklar (70) hayatını kaybetti.

Gazeteci Aykut Işıklar Vefat Etti, System.String[]
Gazeteci Aykut Işıklar (70) hayatını kaybetti.

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, Işıklar, 3 Nisan'da göğüs ağrısı şikayetiyle Dr. Siyami Ersek Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi acil servisine başvurdu.

Burada yapılan tetkiklerin ardından Işıklar'ın, akut koroner sendrom ön tanısı ile tedavisine başlandı.

Işıklar, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kalp yetmezliği nedeniyle bugün hayatını kaybetti.
Haber Yayın Tarihi : 09.04.2019 05:24 Kaynak: AA
Aykut Işıklar, Güncel
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