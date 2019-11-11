Gazeteci Aykut Tuzcu son yolculuğuna uğurlandı

GAZİANTEP - Cumartesi günü evinde kalp krizi geçirerek hayatını kaybeden Sabah Gazetesi'nin kurucu sahibi Aykut Tuzcu, öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından defnedildi.

Cumartesi sabahı Kavaklık Mahallesi'ndeki evinde ölü bulunan ve kalp krizinden öldüğü belirlenen Tuzcu'nun cenazesi, Bahattin Nakıpoğlu camiinde öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından Asri mezarlıktaki aile mezarlığına defnedildi. Cenaze törenine Tuzcu'nun ailesi, Gaziantep Valisi Davut Gül, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Sezer Cihan, Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, Sanayi Odası Meclis Başkanı Adil Konukoğlu, Gaziantep Gazeteciler Cemiyeti Başkanı İbrahim Ay'ın yanı sıra, iş, siyaset ve basın camiasından çok sayıda kişi katıldı.