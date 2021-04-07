Gazeteci Aynur Özgür Tattersall, Adana'da lise öğrencilerine mesleki deneyimlerini anlattı - Son Dakika

Gazeteci Aynur Özgür Tattersall, Adana'da Seyhan Çep Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileriyle bir araya geldi.

Radyo televizyon bölümü öğretmeni Ömürzat Umay Toparlak tarafından organize edilen etkinlikte lise öğrencileriyle bir araya gelen Tattersall, gazetecilik mesleğine nasıl başladığını ve yurt dışı deneyimini anlattı.

"Haber Çeviri Teknikleri" adlı kitabının gazeteciler ve İngilizce eğitimi alanlar için değerli bir kılavuz olduğunu kaydeden Tattersall, "Türkiye'nin saygın haber ajansları ve gazetelerinin İngiltere muhabirlerinin deneyimlerinden faydalanılarak hazırladığım kitabım, çok titiz bir çalışma ve deneyim süreci içinde hazırlandı. Yurt dışında çalışan gazetecilerin karşılaştıkları sorunlar, edindikleri deneyimleri kitabımda aktardım. Özellikle iletişim fakültesi öğrencileriyle deneyimli gazeteciler ve İngilizce ile ilgilenen her okura faydalı bir kaynak." diye konuştu.

Tarttersall, etkinlik sonunda kitaplarını imzalayarak okul öğrencileri ile hatıra fotoğrafı çektirdi.