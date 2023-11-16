Gazeteci Barış Pehlivan'ın yargılandığı dava düşürüldü

Gazeteci Barış Pehlivan kamu görevlisine hakaret suçundan yargılandığı davada mahkeme suçun şikayete tabi olduğunu, müştekinin şikayetinden vazgeçmesi nedeniyle davamın düşmesini kararlaştırdı.

AĞUSTOS AYINDA CEZAEVİNE GİRMİŞTİ

Gazeteci Barış Pehlivan, Libya'da görev yaptığı sırada şehit düşen MİT mensubunun kimlik bilgisinin ifşa edilmesine ilişkin davada, 3 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırılmış, 6 ay hapis yattıktan sonra denetimli serbestlik kapsamında cezaevinden çıkmıştı. Yargıtay üyesi Ömer Faruk Aydıner hakkında yazdığı bir yazı nedeniyle hakkında yeniden dava açılan Pehlivan, denetimli serbestliği kaldırılınca 15 Ağustos 2023'de yeniden cezaevine girmişti.

KAMU GÖREVLİSİNE HAKARET SUÇUNDAN YARGILANDI

Pehlivan, cezaevine yeniden girmesine neden olan Yargıtay üyesi Ömer Faruk Aydıner hakkında kaleme aldığı Mide bulandıran öykü başlıklı yazısı nedeniyle kamu görevlisine alenen hakaret suçundan açılan davaya Maltepe Cezaevi'nden izinli olarak bugünkü duruşmaya katıldı. İstanbul 2. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, Barış Pehlivan ve taraf avukatları katıldı. Duruşmayı çok sayıda gazeteci ve vatandaş da takip etti.

"GAZETECİLİK SUÇ DEĞİLDİR"

Duruşma savcısı mütalaasında, davanın şikayete bağlı açıldığını ve müşteki Ömer Faruk Aydıner'in şikayetten vazgeçmesi nedeniyle düşme kararı verilmesini talep etti. Son sözü sorulan Barış Pehlivan, Ben gazeteciyim. Kitabın arasına bomba konularak, dövülerek öldürülenlerin meslektaşıyım. Hem kendi çocuğum hem de sizlerin çocuklarınızın adil bir gelecekte yaşaması için yapıyorum. Gazetecilik suç değildir dedi.

Barış Pehlivan

MAHKEME DAVANIN DÜŞMESİNE KARAR VERDİ

Mahkeme, Barış Pehlivan hakkında Kamu görevlisine alenen hakaret açılan davanın şikayete tabi olduğunu, müştekinin şikayetinden vazgeçmesi nedeniyle davanın düşmesine karar verdi.