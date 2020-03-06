Gazeteci Barış Pehlivan tutuklandı(1) - Son Dakika

ODA TV Genel Yayın Yönetmeni Barış Pehlivan , Odatv'de yayınlanan MİT görevlisinin cenaze haberine ilişkin soruşturma kapsamında, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu tarafından Oda TV Haber Müdürü Barış Terkoğlu ve muhabir Hülya Kılınç'ın tutuklandığı soruşturma kapsamında, Oda TV Genel Yayın Yönetmeni Barış Pehlivan savcılığın daveti üzerine bugün avukatlarıyla Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na gelmişti. Savcılıkça ifadesi alınan Pehlivan, Sulh Ceza Hakimliği'ne tutuklanma talebiyle sevk edildi. İstanbul 8. Sulh Ceza Hakimliği'nce ifadesi alınan gazeteci Barış Pehlivan, 2937 sayılı Devlet İstihbarat Hizmetleri ve Milli İstihbarat Teşkilatı Kanunu'nun 27. maddesi kapsamında "İstihbarat faaliyeti ile ilgili bilgi ve belgeleri ifşa etmek" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

- İstanbul