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Gazeteci Barış Terkoğlu ve Hülya Kılınç tutuklandı
18 dakika önce
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan Barış Terkoğlu ve Hülya Kılınç tutuklandı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan Barış Terkoğlu ve Hülya Kılınç tutuklandı.
Haber Yayın Tarihi: 05.03.2020 09:13
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