Gazeteci Barış Terkoğlu ve Hülya Kılınç tutuklandı - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Gazeteci Barış Terkoğlu ve Hülya Kılınç tutuklandı - Son Dakika Ekonomi

Gazeteci Barış Terkoğlu ve Hülya Kılınç tutuklandı

18 dakika önce

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan Barış Terkoğlu ve Hülya Kılınç tutuklandı.

Gazeteci Barış Terkoğlu ve Hülya Kılınç tutuklandı, System.String[]

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan Barış Terkoğlu ve Hülya Kılınç tutuklandı.

Barış Terkoğlu, Başsavcı, İstanbul, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 05.03.2020 09:13 
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