Son Dakika Haberleri: Gazeteci Baysalan, Toprağa Verildi

Gazeteci Baysalan, Toprağa Verildi

57 dakika önce

Tekirdağ'da gazetecilik yapan Şerif Baysalan (71) Süleymanpaşa ilçesinde toprağa verildi.

Gazeteci Baysalan, Toprağa Verildi, System.String[]
Tekirdağ'da gazetecilik yapan Şerif Baysalan (71) Süleymanpaşa ilçesinde toprağa verildi.


Geçirdiği rahatsızlık nedeniyle dün tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Baysalan'ın cenazesi, Yeni Sanayi Camisi'ne getirildi.


Baysalan'ın cenazesi, burada öğle vakti kılınan namazın ardından Süleymanpaşa Eski Şehir Mezarlığı'nda toprağa verildi.


Cenaze törenine, Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım, CHP Tekirdağ Milletvekili İlhami Özcan Aygun, İl Emniyet Müdürü Mustafa Aydın, siyasi parti temsilcileri ve gazeteciler katıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.02.2019 04:30 Kaynak: AA

Süleymanpaşa, Tekirdağ, Güncel
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