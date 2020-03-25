Gazeteci Baytürkmen'in acı günü - Son Dakika

Gazeteci Baytürkmen'in acı günü
6 saat önce
Kilis Postası Genel Yayın Yönetmeni Selim Baytürkmen'in babası Mehmet Baytürkmen hayatını kaybetti.
Kilis Postası Genel Yayın Yönetmeni Selim Baytürkmen'in babası Mehmet Baytürkmen hayatını kaybetti.
Kilis'in tanınmış simalarından olan uzun süreden beri kumaş mağazası bulunan Mehmet Baytükmen (76), bir süreden hastanede tedavi görüyordu. Mehmet Baytürkmen, aile kabristanlığında defin edildi. Selim Baytürkmen'i başta meslektaşları olmak üzere yakınları Babası Mehmet Baytürkmen'in cenazesinde yalnız bırakmadı. - KİLİS
Haber Yayın Tarihi: 25.03.2020 03:58 Kaynak: İHA
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