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Gazeteci Bazlama'dan Araban'ı tanıtan 2. kitap

3 saat önce

Gazeteci Mahmut Bazlama, doğup büyüdüğü memleketi Araban'ın tanıtımı için 2. Kitabını yazdı.

Gazeteci Bazlama'dan Araban'ı tanıtan 2. kitap, System.String[]
Gazeteci Mahmut Bazlama, doğup büyüdüğü memleketi Araban'ın tanıtımı için 2. Kitabını yazdı.

Gazeteci Mahmut Bazlama, doğup büyüdüğü memleketi Araban ilçesi'nin kırsal mahallelerinin tamamını tek tek araştırarak, kimler tarafından kurulduğunu, geçmiş yıllardaki konumu ve bugünkü konumu ile tarihinin yer aldığı yazılarını bir kitapta topladı.

Mahmut Bazlama, "Doğup büyüdüğüm memleketim olan Araban'a duyduğum sevgimi bugüne dek yazdığım yazılarımda hep dile getirdim. Gözlemlerimi çeşitli gazete ve dergilerde yazdığım haber ve yazılarımda belirtmeye çalıştım. Araban Ovası'nın bereketli topraklarında yetişen ünü ülke sınırlarını aşan çeşitli ürünleri yazdım. Benim hayatımda çok öneli bir yeri olan şirin memleketim Araban için yaklaşık iki yıla yakın zaman önce tek başıma kimseden destek almadan kıt imkanlarım içerisinde şartlarımı zorlayarak kimi zaman olumlu kimi zaman da olumsuz eleştiriler alarak şirin memleketim Araban'ın tanıtımı için çalışmalarımı sürdürdüm. Yıllar sonra doğup büyüdüğüm şirin memleketim Araban ilçesinin kırsal mahallelerinin tamamını tek tek araştırarak kimler tarafından kurulduğunu, geçmiş yıllardaki konumu ve bugünkü konumu ile tarihinin yer aldığı yazılarımı bir kitapta toplamaya çalışıyorum. Kadim memleketim Araban'da uzun yıllar boyunca bizzat şahit olduğum olayları kimi zaman mizah, kimi zamanda hüzünle birleştirerek, öykü tadında yazdığım yazılarımla anlatmaya çalıştım. Doğup büyüdüğüm bu güzel memleketim olan Araban'a yazılarımla hizmet ederek faydalı olabildiysem ne mutlu bana. Uzun yıllar boyunca birlikte acı ve tatlı günler geçirdiğim tüm gönül dostlarıma, yolu sevgiden, barıştan ve hizmetten geçen tüm dostlarıma sevgiler, Araban ilçesinin tarihi, coğrafi yapısı, tarım ürünleri ve ilçeye bağlı tüm kırsal mahallelerin nasıl, kimler tarafından kurulduğu anlatan ikinci kitap çalışmamda sona yaklaştım "diye konuştu.

Bazlama kitabını ücretsiz dağıtacağını belirtti. - GAZİANTEP
Araban, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 13.07.2019 12:56 Kaynak: İHA
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