Gazeteci Bedri Erel'in Cenazesi Defnedildi
1 saat önce
Ereğli ilçesinde, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden gazeteci Bedri Erel'in (86) cenazesi toprağa verildi.
Ereğli ilçesinde, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden gazeteci Bedri Erel'in (86) cenazesi toprağa verildi.
Şirin Ereğli gazetesinin kurucusu Erel için Ereğli Gazeteciler Derneği önünde tören düzenlendi.
Dernek Başkanı Necati Günay, yaptığı konuşmada, Erel'in bölgenin önemli gazetecilerinden biri olduğunu anlattı.
Erel'in cenazesi, Bozhane
Camisi'nde kılınan cenaze namazının ardından Şehir Mezarlığı'nda toprağa verildi.
Törene, Erel'in ailesinin yanı sıra ilçe protokolü, siyasiler, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve gazeteciler katıldı.
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Haber Yayın Tarihi : 16.01.2019 05:59 Kaynak: AA
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