Son Dakika Haberleri: Gazeteci Bedri Erel'in Cenazesi Defnedildi

Gazeteci Bedri Erel'in Cenazesi Defnedildi

1 saat önce

Ereğli ilçesinde, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden gazeteci Bedri Erel'in (86) cenazesi toprağa verildi.

Gazeteci Bedri Erel'in Cenazesi Defnedildi, System.String[]
Ereğli ilçesinde, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden gazeteci Bedri Erel'in (86) cenazesi toprağa verildi.

Şirin Ereğli gazetesinin kurucusu Erel için Ereğli Gazeteciler Derneği önünde tören düzenlendi.

Dernek Başkanı Necati Günay, yaptığı konuşmada, Erel'in bölgenin önemli gazetecilerinden biri olduğunu anlattı.

Erel'in cenazesi, Bozhane Camisi'nde kılınan cenaze namazının ardından Şehir Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Törene, Erel'in ailesinin yanı sıra ilçe protokolü, siyasiler, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve gazeteciler katıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.01.2019 05:59 Kaynak: AA

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