Gazeteci Bekir Coşkun'a vefa - Son Dakika

Gazeteci Bekir Coşkun'a vefa

07.01.2021 23:13
Gazeteci Bekir Coşkun'a vefa, System.String[]

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, gazeteci-yazar Bekir Coşkun adına çok sevdiği Alibey Adası'nda (Cunda) kütüphane kurulması kararlaştırıldı.

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, gazeteci-yazar Bekir Coşkun adına çok sevdiği Alibey Adası'nda (Cunda) kütüphane kurulması kararlaştırıldı. Karar belediye meclisinde oy çokluğuyla onaylandı.

18 Ekim 2020 günü vefat eden Bekir Coşkun'un adı bundan böyle Ayvalık'ta yaşayacak. Bekir Coşkun bir Ayvalık sevdalısıydı. Eşi Andree Coşkun ve sevgili köpekleriyle birlikte yaz aylarını Cunda'daki evinde geçirirdi. Ömrünün son yıllarındaysa oradan ayrılmadı. Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin projeyi ocak ayı olağan meclis toplantısına getirdi. 13 CHP'li, 8 DP'li, 3 MHP'li üye kabul oyu verirken, sadece 1 AK Partilili üye ret oyu kullandı. Buna göre, Bekir Coşkun Kütüphanesi Cunda Adası'nda oluşturulacak. Bunun için bir çalışma ekibi kurulacak, uzman desteği alınacak, yazarın eşi Andree Coşkun da katkı sağlayacak.

Cunda'da, eski belediye başkanı Ahmet Tüfekçi döneminde restore edilen, Rumlar'dan kalma tarihi yapı yeniden düzenlenecek. Dışı olduğu gibi korunan, içi uzmanlar tarafından modernize edilen belediyeye ait yapının alt katı kültür salonu, üst katı ise kütüphane olarak kullanılacak. Cunda Kültür Merkezi ve Bekir Coşkun Kütüphanesi'nin bulunduğu yapı 110 metrekarelik zemine oturuyor. Yapının yaklaşık 200 metrekarelik bahçesi de bulunuyor. - BALIKESİR

Gazeteci Bekir Coşkun'a vefa
Gazeteci Bekir Coşkun'a vefa
Gazeteci Bekir Coşkun'a vefa
Gazeteci Bekir Coşkun'a vefa
Gazeteci Bekir Coşkun'a vefa
Gazeteci Bekir Coşkun'a vefa

Bekir Coşkun, Balıkesir, Karar, Ekim, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Gazeteci Bekir Coşkun'a vefa - Son Dakika


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