Gazeteci Beyaz'ın acı günü - Son Dakika

Adıyaman'da, gazetecilik yapan Akif Beyaz'ın ağabeyi Turan Beyaz, hayatını kaybetti.

Adıyaman'da Duruş Gazetesi İmtiyaz Sahibi Akif Beyaz'ın ağabeyi olan 57 yaşındaki Turan Beyaz, tedavi görmüş olduğu Çorum Devlet Hastanesi'nde kalp krizi geçirdi. Beyaz, doktorlar tarafından yapılan bütün müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Beyaz'ın cenazesi Çorum'dan yakınları tarafından alınarak Adıyaman'a getirildi. Adıyaman Yeni Mezarlık Camiinde ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazı sonrası aile mezarlığında toprağa verildi.

Beyaz'ın cenazesine yakınları, sevenleri ve Adıyaman'da görev yapan gazeteciler katıldı. - ADIYAMAN