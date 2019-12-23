Gazeteci Çakır miniklerle buluştu - Son Dakika
Son Dakika Güncel Gazeteci Çakır miniklerle buluştu - Son Dakika

Gazeteci Çakır miniklerle buluştu

6 saat önce

Gazeteci Mehmet Musa Çakır, Sabancı İlkokulu'nda miniklerle bir araya geldi.

Gazeteci Çakır miniklerle buluştu, System.String[]

Gazeteci Mehmet Musa Çakır, Sabancı İlkokulu'nda miniklerle bir araya geldi. Çakır, öğrencilerin yönelttiği birbirinden ilginç soruları yanıtlarken, çocuklara sürekli okumaları ve araştırmalarını tavsiye etti.


Yenigün Gazetesi Yazı İşleri Müdürü ve aynı zamanda Anadolu Basın Birliği Erzurum Şube Başkanı olan Mehmet Musa Çakır, Sabancı İlkokulu'nda öğrencilerle bir araya geldi. Sınıf Öğretmeni Fatma Çaldıran'ın davetlisi olarak Sabancı İlkokulu'na giden ve 5'inci sınıf öğrencileriyle sohbet eden Mehmet Musa Çakır, gazetecilik mesleğini anlattı. Öğrencilerin sorduğu soruları büyük bir titizlikle yanıtlayan Çakır, çocuklardan mutlaka okuma alışkanlığı edinmelerini ve yetenekli oldukları alanlara yönelmelerini tavsiye etti.


YAPTIĞINIZ İŞİ SEVMELİSİNİZ


Gazeteci Çakır, 5'inci sınf öğrencilerinin meslek seçimi ya da kariyer planlaması için henüz çok erken olduğunu, ancak ilgi alanları ve yeteneklerinin şimdiden keşfedilmesi gerektiğini vurgulayarak, bu konuda öğretmen ve ailelere de büyük sorumlulukların düştüğünü söyledi. Sabancı İlkokulu öğrencilerine gazetecilik mesleğiyle ilgili bir sunum yapan Çakır, gazetecilik mesleğinin bir gönül işi olduğunu ifade ederek, şunları söyledi: "Sizler yarınların doktorları, hakimleri, savcıları, avukatları, bürokratları ve belki de milletvekilleri olacaksınız. Aranızdan belki bir vali de çıkacak, çok kabiliyetli bir sanatçı da Ama ne olursa olsun, yaptığınız işi sevmeli, sevdiğiniz işi yapmalısınız. Başarıya ancak bu yolla ulaşırsınız"


BİLGİYE SAHİP OLAN HÜKMEDER


Eskiden eğitim öğretim imkanlarının bugünkü gibi geniş olmadığını ve bu yüzden şimdiki öğrencilerin çok daha şanslı olduklarını anlatan Gazeteci Mehmet Musa Çakır, öğrencilerden bu imkanları mutlaka değerlendirmelerini istedi. Çağın bilgi çağı olduğunu ve geleceğe bilginin hükmedeceğini dile getiren Çakır, "Şimdiden okuma alışkanlığı edinin, araştırın, meraklı olun. İnterneti sürekli oyun ve eğlence için kullanmayın, bilgi edinmek için de kullanın. Bunun temelini şimdiden, daha bu yaşlarda atmalısınız ki; hayatta karşınıza çıkabilecek her türlü sorunu aşabilmelisiniz" ifadelerini kullandı.


Söyleşinin sonunda Çakır, öğrenci ve öğretmenlerin sorularını da yanıtladı. - ERZURUM

Çaldıran, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.12.2019 10:14 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Engelli vatandaşın askerlik hayali temsili askerlik ile gerçek oldu
Öğretmen, trafikte tartıştığı sürücü tarafından bıçakladı 80 kilo trüf mantarı, ihale ile satışa çıkarıldı Eren Bülbül'ü şehit eden PKK'lı teröristin cenazesine katılan HDP'li başkan tutuklandı

Son Dakika Haberleri
16:26 Manisa'ya "Sarıkamış Şehitleri Anıtı" dikilecek - Son Dakika
16:25 Başkentte yılbaşı öncesi narkotik operasyonları hız kazandı - Son Dakika
16:25 DHA İSTANBUL BÜLTENİ- 4 - Son Dakika
16:25 Dev dalgalar oluştu: Gemi ve balıkçı tekneleri demir attı - Son Dakika
16:24 Jandarmadan kaçak akaryakıt operasyonu: 2 gözaltı - Son Dakika
14:37 Yol kenarında yürüyen çifte kamyonet çarptı bir kişi hayatını kaybetti - Son Dakika
14:23 Eren Bülbül'ü şehit eden PKK'lı teröristin cenazesine katılan HDP'li başkan tutuklandı - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.12.2019 16:27:26. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Gazeteci Çakır miniklerle buluştu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]