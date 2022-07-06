GAZETECİ CAN ATAKLI'YA 10 BİN 110 LİRA ADLİ PARA CEZASI (1)

UZAKTAN eğitim veren başörtülü bir öğretmene yönelik sözleri nedeniyle "Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçundan yargılanan gazeteci Can Ataklı, 10 bin 110 lira adli para cezasına çarptırıldı.

İstanbul 22. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, sanık Can Ataklı katılmadı. Duruşmada, Ataklı'nın avukatının yanı sıra şikayetçi Kardeşlik Derneği avukatı da hazır bulundu. Duruşmayı, Kadın ve Demokrasi Derneği (KADEM) avukatları da takip etti.

Gazeteci Can Ataklı hakkında 23 Mart 2021 tarihinde özel bir televizyon kanalında yayınlanan programda EBA TV üzerinden uzaktan eğitim veren başörtülü öğretmene yönelik sözleri nedeniyle çok sayıda şikayetçi ve ihbarcı, farklı savcılıklara suç duyurusunda bulunmuştu. Şikayet üzerine soruşturma yürüten İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca düzenlenen iddianamede, Ataklı'nın "Milyonlarca öğrenciye rol model olarak türbanlı öğretmeni vermek çok yanlış. Öğretmenin görüntüsü türbanlı öğretmen değil. Yani imaj olarak...kardeşim o kafa yapamaz. Sen ilk gün başlıyorsun ve imaj olarak türbanlı öğretmen ile başlamak kadar bence facia bir şey olamaz" sözlerini sarf ettiği kaydedilmişti. Ataklı'nın "Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçundan 9 aydan 1 yıl 6 aya kadar hapsi istenmişti.