Gazeteci Can Dündar, İçişleri Bakanlığı tarafından gri listeye eklendi! FETÖ/PYD terör örgütünden aranıyor - Son Dakika
Üye Girişi

Gazeteci Can Dündar, İçişleri Bakanlığı tarafından gri listeye eklendi! FETÖ/PYD terör örgütünden aranıyor

30.12.2022 14:43

Ünlü gazeteci Can Dündar, İçişleri Bakanlığı'nın "Terör arananlar" listesine "gri" kategoriden eklendi. FETÖ/PYD Terör Örgütü'nden arandığı ifade edilen ve şu anda yurt dışında bulunan Dündar'ın yer aldığı listedeki arananlar için 500 bin liraya kadar ödül veriliyor.

İçişleri Bakanlığı, gazeteci Can Dündar'ı 'gri' kategoride 'en çok arananlar' listesine ekledi. Listede "FETÖ/PYD Terör Örgütü"nden arandığı ifade edilen Dündar'ın yer aldığı gri listedeki arananlar için 500 bin liraya kadar ödül veriliyor.

27 YIL 6 AY HAPİS CEZASI VERİLMİŞTİ

İstanbul 14'üncü Ağır Ceza Mahkemesi, Cumhuriyet gazetesinin eski yayın yönetmeni Dündar'a 2015'te yayımlanan MİT TIR'ları haberi nedeniyle, ikinci yargılamada 27 yıl altı ay hapis cezası vermişti. Dündar'ın mal varlıklarına el konmuştu.

Gazeteci Can Dündar, gri listeye eklendi! FETÖ/PYD terör örgütünden aranıyor

"CUMHURBAŞKANINA HAKARETTEN" SORUŞTURMA

Dündar hakkında en son eylül ayında bir videoda kullandığı ifadeler nedeniyle hakkında 'cumhurbaşkanına hakaret' ve 'Türk milletini, Türkiye Cumhuriyeti devletini, devletin kurum ve organlarını aşağılama' suçundan resen soruşturma başlatılmıştı.

YURT DIŞINDA YAŞIYOR

2016'da yargılama sürecinde silahlı saldırıya uğrayan Dündar, yurt dışında yaşıyor.

YORUMLAR
500
8 İLDE YAPILAN OPERASYONDA 24 DEAŞ TERÖR ÖRGÜTÜ MENSUBU GÖZALTINA ALINDI 8 İLDE YAPILAN OPERASYONDA 24 DEAŞ TERÖR ÖRGÜTÜ MENSUBU GÖZALTINA ALINDI Akdeniz'de 3.9 büyüklüğünde deprem Akdeniz'de 3.9 büyüklüğünde deprem

İçişleri Bakanlığı, Can Dündar, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Gazeteci Can Dündar, İçişleri Bakanlığı tarafından gri listeye eklendi! FETÖ/PYD terör örgütünden aranıyor - Son Dakika


Son Dakika
15:59 İYİ Partili isimlerle çektirdiği fotoğraf tartışma yaratmıştı! Sinan Ateş başından vurularak öldürüldü
15:52 Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'tan TFF'ye çağrı: Sivasspor-Galatasaray maçı tekrar edilsin
15:41 Ali Koç canlı yayında isim verdi! İşte TFF'nin düdük astıracağı ünlü hakem
15:23 Eski hakem Fırat Aydınus'tan Galatasaray maçının olaylı hakemi için ilginç tespit: Tünele girdi
15:21 Ankara kulislerinde konuşulan iddia: Erdoğan ve Bahçeli erken seçim için 30 Nisan tarihinde uzlaştı
15:17 Sokak ortasında abisini öldüren şahıs annesinin mezarı başında intihar etti
15:12 Uzun süredir ortalarda görünmeyen Fatmagül Fakı anne oldu! İşte oğluyla ilk paylaşımı
15:11 İlk EYT anketi yapıldı! Araştırmada "Memnun değilim" diyenlerin oranı gündem oldu
14:41 Eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş Ankara'da cuma namazın sonrası başından vurularak öldürüldü
14:36 Cinsel içerikli videolar paylaşıp şantaj yapan sosyal medya fenomeni Gaga Bulut, tutuklandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.12.2022 16:14:29. #1.11#
SON DAKİKA: Gazeteci Can Dündar, İçişleri Bakanlığı tarafından gri listeye eklendi! FETÖ/PYD terör örgütünden aranıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement