Gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayetinin iddianamesi tamamlandı - Son Dakika

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Gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayetinin iddianamesi tamamlandı
6 saat önce
Gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayetinin iddianamesi tamamlandı Gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayetinin iddianamesi tamamlandı.
Gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayetinin iddianamesi tamamlandı
İSTANBUL - Gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayetinin iddianamesi tamamlandı. Kaşıkçı cinayeti ile ilgili 20 Suudi zanlı hakkında kamu davası açıldı.
Haber Yayın Tarihi: 25.03.2020 11:17 Kaynak: İHA
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