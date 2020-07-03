GAZETECİ CEMAL KAŞIKÇI'NIN ÖLDÜRÜLMESİNE İLİŞKİN DAVANIN İLK DURUŞMASI GÖRÜLDÜ (1) - Son Dakika

-İFADE VEREN KAŞIKÇI'NIN NİŞANLISI HATİCE CENGİZ: "KONSOLOSLUKTAKİ UÇAN KUŞTAN BİLE ŞİKAYETÇİYİM"

Haber: Özden ATİK/ İstanbul, DHA

Suudi Arabistan Krallığı İstanbul Başkonsolosluğu'na 2 Ekim 2018'de girdikten sonra bir daha kendisinden haber alınamayan ve daha sonra öldürüldüğü ortaya çıkan gazeteci Cemal Kaşıkçı'yı katlettikleri iddiasıyla 20 Suudi sanığın gıyabında yargılandığı davanın ilk duruşması görüldü. Duruşmada şikayetçi olarak ifade veren Cemal Kaşıkçı'nın nişanlısı Hatice Cengiz, "Çok büyük bir ihanet ve kandırmacayla o konsolosluğa çağırıldı (Cemal Kaşıkçı). O konsolosluktaki tüm insanlardan şikayetçiyim. Orada uçan kuştan bile şikayetçiyim. Şoföründen, çaycısından, herkesten" dedi. Hatice Cengiz'in avukatı, konsoloslukta keşif yapılarak tanıkların orada dinlenmesini istedi. Ancak mahkeme, talebi bu aşamada reddederek duruşmayı, 24 Kasım'a erteledi.