Gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmesine ilişkin yargılamaya devam edildi - Son Dakika

Gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmesine ilişkin yargılamaya devam edildi

Tanık: "Ne malum parçalara ayırıp götürmedikleri"

İSTANBUL - Gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın evlilik belgesi almak için gittiği Suudi Arabistan İstanbul Başkonsolosluğu'nda öldürülmesine ilişkin 26 firari sanığın yargılanmasına devam edildi. Duruşmada tanık olarak dinlenen Kaşıkçı'nın şoförü, konsolosluk kapısında konuştuğu kişinin kendisine "Ne malum parçalara ayırıp götürmedikleri" dediğini söyledi.

Gazeteci Cemal Kaşıkçı, 2 Ekim 2018'de evlilik belgesi almak üzere gittiği Suudi Arabistan İstanbul Başkonsolosluğu'nda boğularak öldürülmüş ve cesedi parçalanarak yok edilmişti. Kaşıkçı'nın öldürülmesine ilişkin haklarında yakalama kararı bulunun firari 26 sanığın yargılanmasına devam edildi. 11. Ağır Ceza Mahkemesi'nde saat 10.00'da başlayan duruşmaya haklarında yakalama kararı bulunan firari 26 sanık katılmazken, Kaşıkçı'nın nişanlısı Hatice Cengiz ile avukatı hazır bulundu. Duruşmada, firari sanıkları, yasa gereğince İstanbul Barosu'ndan atanan avukatlar temsil etti.

"Olay günü bana izin yap demişti"

Duruşmada Suudi Arabistan Krallığı İstanbul Başkonsolosunun yakın koruması Mehmet Emin Sağlam tanık olarak dinlendi. Olay öncesinde Başkonsolosun yıllık izinde olduğunu söyleyen tanık Sağlam, "Yıllık izinden döndükten sonra bana, olay günü izin yap demişti. Herhangi bir şeyden şüphelenmedim. Araçta hep Arapça konuşuyorlardı, ben Arapça bilmediğim için anlamıyordum. Şoförü Hakan da olay günü izinliydi ama Hakan'ı o gün arayarak çağırmış. Beni çağırmadı. Hakan'a sorduğumda Büyükçekmece'de alışveriş yaptığını sonrasında konsolosun amcasının oğlunu havalimanına bıraktığını söyledi. Başkonsolos olaydan bir hafta sonra çıkış yaptı" ifadelerini kullandı.

"Ne malum parçalara ayırıp götürmedikleri"

Tanık olarak dinlenen Kaşıkçı'nın şoförü Hikmet Çetinkaya ise, Turan Kışlakçı'nın kendisini aradığını ve Kaşıkçı'nın şoförlüğünü yapmasını istediğini söyledi. Olay günü konsolosluk önünde araçların giriş çıkışını yönlendiren biriyle konuştuğunu ve kendisine "Bunların nasıl bir devlet olduğunu bilmiyor musunuz, uzaklaşın boşuna beklemeyin" dediğini, kendisinin ise "Kameralar var, nasıl çıkaracaksınız, kaybolamaz" dediğini o kişinin ise, "Ne malum parçalara ayırıp götürmedikleri" dediğini söyledi.

"Güvenlik müdürü ben gelmeden çıkmayın dedi"

Konsoloslukta şoförü olarak çalışan Edip Yılmaz ise beyanında, "Gördüğüm herhangi bir şey yok. Olaydan bir gün sonra haberimiz oldu. Olay günü biz 3'üncü kattaydık. Bizim bulunduğumuz odanın kapısını kapattı güvenlik müdürü. Ben gelmeden çıkmayın' dedi. Kapı 20 dakika kapalı kaldı. Daha sonra kapı açıldı. Yarım saat sonra dışarı çıktım. Olağanüstü bir şey vardı ama ne olduğunu anlayamadık. Ben Cemal Kaşıkçı'yı hiç görmedim. 3'üncü katta bomba patlasa duymayız. Başkonsolosun çalışan şoförler aracılığıyla haber göndererek rezidansa kimse gelmesin dediğini, hatta özel şoförünün denediğini, onu bile almadığını duyduk" şeklinde konuştu.

Duruşmada beyanda bulunan müşteki Hatice Cengiz, "Turan Kışlakçı'yı neden dinlemiyorsunuz" dedi. Bunun üzerine mahkeme başkanı, "Turan Kışlakçı'yı tanık olarak çağırmışız. Gelmediği için hakkında zorla getirme kararı çıkarmışız" diye belirtti.

Hatice Cengiz'in avukatı Ali Ceylan ise beyanında, "Amerikan İstihbarat raporunun dosyaya getirilmesini talep ediyoruz, dosyada olmayan isimler hakkında ihbarda bulunulmasını talep ediyoruz" diye konuştu.

Heyet, Amerikan istihbarat raporunun getirilmesi talebinin dosyaya katkı sağlamayacağı ve tarafların bu konuda savcılıklara başvuru hakları olduğunu belirterek reddetti.

Mahkeme heyeti, Turan Kışlakçı'nın da aralarında bulunduğu dinlenemeyen tanıkların zorla getirme hallerinin devamına hükmederek duruşmayı 8 Temmuz'a erteledi.

Mahkeme sürecinin buna dahil olmasını istiyorum"

Duruşmanın ardından Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı önünde açıklama yapan Hatice Cengiz, "Yeni açıklanan rapor kapsamında ortaya çıkan yeni delillerin de davaya eklenmesini istedik. Bundan sonraki süreci avukatlarla beraber takip edeceğiz. Bu kapsamda mahkeme sürecinin buna dahil olmasını istiyorum" ifadelerini kullandı.