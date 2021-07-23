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Gazeteci Çetiner Çetin, Kılıçdaroğlu'nun "Suriyelileri uğurlayacağız" sözlerinden sonra akıllara gelen sorulara yanıt aradı - Son Dakika

Gazeteci Çetiner Çetin, Kılıçdaroğlu'nun "Suriyelileri uğurlayacağız" sözlerinden sonra akıllara gelen sorulara yanıt aradı

23.07.2021 11:58

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Suriyeliler ile ilgili planını açıklamada bulunmuştu. Mültecileri uğurlayacaklarını belirten Kılıçdaroğlu, "Sorunu insani boyutlar içinde çözeceğiz" demişti. Bu ifadeler üzerine, Suriyelilerin geri dönme sürecinde yanıt bekleyen pek çok soru akıllara geldi. Geri gönderilecek mültecilerin güvenlikleri ve sürecin 10 yılı bulabileceğine vurgu yapan Gazeteci Çetiner Çetin, merak edilen soruları gündeme getirdi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından videolu bir paylaşım yaparak Türkiye'deki Suriyeli sığınmacılar konusunda açıklamada bulunmuştu. Suriyelilerin yurtlarına uğurlanacaklarını ifade eden Kılıçdaroğlu, konuyla ilgili planını açıkladı. Türkiye'de resmi rakamlara göre 3 milyon 600 bin Suriyeli olduğunu belirten Kılıçdaroğlu, mülteci sorununu çözeceklerini belirterek şu ifadeleri kullanmıştı:

"Özellikle Suriye'ye komşu olan illerimizde bu yoğunluğu görüyoruz. Hatta bazı illerimizde Türk vatandaşlarımızdan fazla Suriyeli vatandaşlar var. Ciddi şikayetler var. Geçinemeyen, işsiz kalan insanlar, Suriyelilerden şikayet ediyorlar. Ve önümüzdeki süreçte çok daha ciddi açmazlarla toplum olarak karşılaşabiliriz. Ve bu sorunu çözmek zorundayız. Bunlar çözemediler, çözme güçleri de yok, kapasiteleri de yok. Ama biz çözeceğiz. İnsani boyutuyla ele alacağız sorunu ve çözeceğiz."

YURTLARINA DÖNMELERİ 10 YILI BULABİLİR

Bu ifadelerin üzerine Suriyelilerin ülkelerine nasıl gönderileceği konusunda bazı sorular akıllara geldi. Şayet geri dönüş gündeme gelirse pek çok sorunun da masaya yatırılması gerekecek. Halen savaşın devam ettiği Suriye'de mültecilerin gidecek bir evleri yok. Bunun yanı sıra tüm Avrupa ve Türkiye'deki tüm mültecilerin yurtlarına dönmesinin 10 yılı bulacağını, hatta daha fazla süreceğini söyleyen Gazeteci Çetiner Çetin, konuyla ilgili merak edilen soruları köşesinde topladı.

GÜVENLİKLERİ NASIL GARANTİ EDİLECEK?

En önemli sorulardan biri geri dönen mültecilerin güvenliklerinin nasıl sağlanacağı. Evleri, malları ve mülklerini geri alıp almayacakları da ayrıca bir sorun teşkil ediyor. Ya da güvenli bir şekilde evlerine yerleştikten yıllar sonra başlarına bir şey gelmeyeceği nasıl garanti edilecek?

Bu soruların yanı sıra merak edilen bir başka soru ülkedeki rejim ne olacak ve nasıl bir sistem kurulacak. Savaş bitmediği sürece, hiçbir mültecinin tam güvenliğinin sağlanamayacak olması bilinen bir gerçek.

PYD'DEN KAÇMAK ZORUNDA OLAN 360 BİN KÜRT VAR

Suriye'deki bir diğer sıkıntı ise Demokratik Birlik Partisi (PYD). 2003 yılında Kürtler tarafından Suriye'nin kuzeyinde kurulmuş bir terör örgütü olan PYD'nin saldırıları sonucu pek çok Suriyeli ülkeden kaçmak zorunda kaldı. Hem rejim hem de PYD'den kaçmak zorunda kalan 360 bin Kürt'ün ülkede nereye döneceği ve kimliklerinin olup olmayacağı da bilinmiyor.

57 MİLYAR DOLARLIK BİR ÜST YAPI ÇALIŞMASI GEREKLİ

57 milyar dolarlık üst yapı çalışmasına ihtiyacın olduğu bu büyük göçte, ülkede bir zamanlar yaşayan farklı millet ve dinden insanların ne yapacağı da merak konusu. Çetiner bu konudaki endişelerini ise "Ülkeyi terk etmek zorunda kalan, Aşuri, Keldani, Nasturi ve Ermenilere, "Hadi gelin Mezopotamya'nın renkli çocukları evlerinize" mi diyeceksiniz? Evleri ve en kutsal kiliseleri yakılmış bu gruplara nasıl bir öneri ile Suriye'ye geri dönün denilecek?" sorularıyla dile getirdi.

RADİKAL GRUPLAR BÜYÜK BİR PROBLEM

Bir başka problem ise radikal grupların nasıl ıslah edileceği. Suriye'de radikal gruplar içinde 700 bin silahlı militan var. En az 3 milyon insan bunların koşullarına endeksli yaşıyor. Bu 700 kişinin nasıl kontrol altına alınacağı ve 3 milyon insanın psikolojisinin ne olacağı da bilinmezler arasında.

Gazeteci Çetiner Çetin, Kılıçdaroğlu'nun Suriyelileri uğurlayacağız sözlerinden sonra akıllara gelen sorulara yanıt aradı

Suriye, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Gazeteci Çetiner Çetin, Kılıçdaroğlu'nun 'Suriyelileri uğurlayacağız' sözlerinden sonra akıllara gelen sorulara yanıt aradı - Son Dakika


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ŞU AN BURADASINIZ: Gazeteci Çetiner Çetin, Kılıçdaroğlu'nun "Suriyelileri uğurlayacağız" sözlerinden sonra akıllara gelen sorulara yanıt aradı - Son Dakika
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