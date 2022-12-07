Gazeteci Cevat Kol, tedavi gördüğü hastanede vefat etti - Son Dakika
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Gazeteci Cevat Kol, tedavi gördüğü hastanede vefat etti

07.12.2022 14:33
Gazeteci Cevat Kol, tedavi gördüğü hastanede vefat etti

Gazeteci Cevat Kol, Trabzon'da bir süredir tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Gazeteci Cevat Kol, Trabzon'da bir süredir tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Eski Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD) Trabzon Şube Başkanı 57 yaşındaki Cevat Kol, tedavi gördüğü özel hastanede vefat etti.

Cevat Kol için yarın 13.30'da Trabzon Gazeteciler Cemiyeti önünde tören düzenlenecek. Kol'un cenazesi, ikindi vakti İskenderpaşa Camisi'nde kılınacak namazın ardından Uğurlu Mezarlığı'nda defnedilecek.

Kaynak: AA
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