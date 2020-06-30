Gazeteci Cevdet Ağduman'ın cenazesi, Yusufeli ilçesinde toprağa verildi - Son Dakika

Gazeteci Cevdet Ağduman'ın cenazesi, Yusufeli ilçesinde toprağa verildi

Kanser tedavisi gördüğü hastanede vefat eden gazeteci Cevdet Ağduman'ın (58) cenazesi, Yusufeli ilçe merkezinin taşınacağı yeni yerleşim yerindeki mezarlıkta toprağa verildi.

Kanser tedavisi gördüğü hastanede vefat eden gazeteci Cevdet Ağduman'ın (58) cenazesi, Yusufeli ilçe merkezinin taşınacağı yeni yerleşim yerindeki mezarlıkta toprağa verildi.

Spor yapmadan 150 kilo zayıflayan adam başarısının sırrını anlattı
Dere yatağında cansız bedeni bulunan İkranur'un ölümüyle ilgili ön otopsi raporu çıktı
Başsavcılık, Bakan Albayrak ve Esra Albayrak'a yönelik ahlaksız paylaşımlara soruşturma başlattı

Erzurum'da bir süredir tedavi gördüğü Atatürk Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde vefat eden Ağduman'ın cenazesi, imtiyaz sahibi olduğu Yusufeli Haber Gazetesi'nin önüne getirildi.

Ağduman'ın cenazesi, burada helallik alınmasının ardından Yusufeli ilçe merkezinin yeni yerleşim yerindeki mezarlığa götürüldü. Cenaze, yeni tip koronavirüs tedbirlerine uygun olarak kılınan namazın ardından toprağa verildi.

Törene Ağduman'ın ailesi ve yakınlarının yanı sıra Artvin Valisi Yılmaz Doruk, Yusufeli Kaymakamı Ömer Faruk Özdemir, Yusufeli Belediye Başkanı Eyüp Aytekin ve vatandaşlar katıldı.

Vali Doruk, burada yaptığı konuşmada, Cevdet Ağduman gibi bir değeri kaybetmenin üzüntüsünü yaşadıklarını belirterek, yakınlarına ve basın camiasına sabır diledi.

İlçe Belediye Başkanı Aytekin ise Cevdet Ağduman'ın hem kişiliği hem de gazeteciliği ile ilçeye önemli değerler kattığını söyledi.

Ağduman'ın ilçede iz bırakan bir insan olduğunu vurgulayan Aytekin, "İlk defa yeni yerleşim yerinin mezarlığına cenaze defnedeceğiz. Cevdet ağabeyin vasiyeti bu yöndeydi. Bu Cevdet ağabeyin yeni Yusufeli ilçesine ne kadar değer verdiğinin bir göstergesi. Yeni Yusufeli ilk ona nasip oldu, Allah nur içinde yatırsın, ailesine sabırlar diliyorum." dedi.

Yusufeli, Erzurum, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.06.2020 18:15 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Gazeteci Cevdet Ağduman'ın cenazesi, Yusufeli ilçesinde toprağa verildi - Son Dakika

Son Dakika

00:02 Spor yapmadan 150 kilo zayıflayan adam başarısının sırrını anlattı 23:10 Dere yatağında cansız bedeni bulunan İkranur'un ölümüyle ilgili ön otopsi raporu çıktı 21:39 Defne Samyeli'nin kızı Deren Talu'nun estetiksiz görüntüsü ortaya çıktı 21:29 Asırlık kız kardeşler, uzun yaşamlarının sırrını paylaştı: Tarhana, buğday çorbası ve bulgur aşı 21:13 Esra Albayrak'la ilgili ahlaksız paylaşıma tepkiler çığ gibi büyüyor! Tüm kesimlerden destek mesajı geldi 20:07 Osmanlı yadigarı Novi Pazar, koronavirüs salgını nedeniyle zor günler geçiriyor 19:41 Cinnet getirip iki kızını öldüren adam, cinayetleri yasak aşkı ortaya çıkınca işledi 19:17 Bakan Albayrak, eşi ve yeni doğan oğluna ilişkin çirkin paylaşım yapan şüpheli gözaltına alındı 19:16 Kına gecesinde eşinin boğazı kesilen gelin cinayet gününü anlattı: Bir anda ortalık karıştı 18:53 Son Dakika: Türkiye'den ABD'nin S-400'leri alma teklifine jet yanıt: Türkiye S-400'ü kullanmak için aldı 18:11 Bakan Albayrak'ın eşi ve yeni doğan oğluna ilişkin çirkin paylaşımlara tepki yağdı 17:19 ABD'nin "Türkiye'nin elindeki S-400'leri alma" teklifine Rusya'dan ilk yorum: İlkesizce 10:30 Yaptığı çanta beğenilince seri üretime başlayan girişimci, şimdi 13 ülkeye ihracat yapıyor 10:03 Telefon kayıtları ifşalanan Trump, Erdoğan'la görüşmesinde Angela Merkel'e hakaret etmiş: Salak 09:18 Fazla kilo şikayetiyle hastaneye giden şahsın karnından futbol topu büyüklüğünde ur çıktı
Spor yapmadan 150 kilo zayıflayan adam başarısının sırrını anlattı
00:01
Dere yatağında cansız bedeni bulunan İkranur'un ölümüyle ilgili ön otopsi raporu çıktı
23:09
İbrahim Tatlıses, 26 yaşındaki sevgilisi Gülçin Karakaya'yı eski eşiyle tanıştırmış
23:07
İki aile arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan kavgada kan aktı: 2 ölü, 1'i ağır 3 yaralı
22:53
Abdullah Gül'den çoklu baro yalanlaması: Ben önermedim
22:44
Başsavcılık, Bakan Albayrak ve Esra Albayrak'a yönelik ahlaksız paylaşımlara soruşturma başlattı
22:43
Tahran'da bir klinikte gaz sızıntısı nedeniyle patlama meydana geldi: 19 kişi öldü
22:25
Bakan Albayrak, yeni doğan çocuğu için mesaj atan ve dua edenlere teşekkür etti
22:13
YÖK, İstanbul Şehir Üniversitesi ile ilgili sıkça sorulan soruları yanıtladı
21:57
Defne Samyeli'nin kızı Deren Talu'nun estetiksiz görüntüsü ortaya çıktı
21:38
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.07.2020 00:28:23. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Gazeteci Cevdet Ağduman'ın cenazesi, Yusufeli ilçesinde toprağa verildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]