Gazeteci Cüneyt Özdemir'in eşi bakın kim çıktı! Meğer o da ünlüymüş - Son Dakika

Gazeteci Cüneyt Özdemir'in eşi bakın kim çıktı! Meğer o da ünlüymüş

19.05.2021 12:16
Gazeteci Cüneyt Özdemir'in eşi bakın kim çıktı! Meğer o da ünlüymüş, System.String[]

Son günlerin en çok konuşulan isimlerinden gazeteci Cüneyt Özdemir'in evli olduğu ortaya çıktı. Özdemir'in eşini görenler şaşkınlığını gizleyemedi. İşte detaylar...

Gazeteci Cüneyt Özdemir'in 2011 yılından bu yana Zeynep İnanoğlu ile evli olduğu ortaya çıktı. Çiftin bu evlilikten Ali Mavi adında bir oğlu bulunuyor.

BİRLİKTE PAYLAŞIM YAPMIYORLAR

Cüneyt Özdemir (51) ve Zeynep İnanoğlu (43) sosyal medya hesaplarından birlikte paylaşım yapmıyorlar.

Zeynep İnanoğlu, Gülşen Bubikoğlu ve Türker İnanoğlu'nun evliliğinden dünyaya gelmişti.

ZEYNEP İNANOĞLU ÖZDEMİR KİMDİR?

Türker İnanoğlu ile Gülşen Bubikoğlu'nun kızı Zeynep İnanoğlu 1977 yılında dünyaya geldi. Koç Lisesi'ni birincilikle bitirdikten sonra 1999'da Harvard Üniversitesi'nden Elektrik Elektronik Mühendisi olarak mezun oldu.

Cambridge Üniversitesi'nde yüksek lisans ve doktorasını yaptı. Phonetic Arts'ta ortak ve mühendis olarak çalışmaya başlayan İnanoğlu, ses tanıma konusu üzerine Amerika'da 3 patent aldı.

2009'da İngiltere'den ayrılan Zeynep İnanoğlu, ortak ve danışman olarak Phonetic Arts'a Türkiye'den bilgi sunmayı sürdürdü. Daha sonra Google Türkiye'de çalışmaya başlayan Zeynep İnanoğlu, bu şirkette Ürün Pazarlama Müdürü oldu.

Doktorasını "seslerin farklı duygulara dönüştürülmesi" ile ilgili hazırlayan İnanoğlu'nun, 250 sayfalık doktora tezi, 20-30 sayfalık bir makale halinde, teknoloji dünyasının prestijli yayınlarından Speech Communication (Sesle İletişim) dergisinde yayımladı. Dergiye yazının kabul süreci bir yıl sürüyordu. O yılmadı; 2008'de makalesini dergiye verdi, 2010'un başında yayımlandı.

Ödül komitesi, bu makaleye kaç kişinin referansta bulunduğunu, çalışmadan kaç kişinin yararlandığını inceledi. ve Zeynep İnanoğlu'nun makalesini ödüle layık gördü. Zeynep İnanoğlu Barselona'da, 2011 yilinda Avrupa Sinyal İşleme Konferansı'nda (Eusipco) "En İyi Makale" ödülünün sahibi oldu.

Zeynep İnanoğlu 2011 yılında gazeteci Cüneyt Özdemir ile evlendi. Çiftin bu evlilikten Ali Mavi adında bir oğlu bulunuyor.

Gazeteci Cüneyt Özdemir'in eşi bakın kim çıktı! Meğer o da ünlüymüş
Gazeteci Cüneyt Özdemir'in eşi bakın kim çıktı! Meğer o da ünlüymüş
Gazeteci Cüneyt Özdemir'in eşi bakın kim çıktı! Meğer o da ünlüymüş

Gülşen Bubikoğlu, Türker İnanoğlu, Cüneyt Özdemir, Sosyal Medya, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Snob Magazin

Son Dakika Magazin Gazeteci Cüneyt Özdemir'in eşi bakın kim çıktı! Meğer o da ünlüymüş - Son Dakika Magazin


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