Son Dakika Haberleri: Gazeteci Çurku, Merhum Kardeşi İçin Mevlit Okuttu

Gazeteci Çurku, Merhum Kardeşi İçin Mevlit Okuttu

1 saat önce

Van'da yayın yapan Özhaberci ve Diyabet gazetelerinin imtiyaz sahibi olan Murat Çurku, yaklaşık 10 ay önce kendisi gibi diyabet hastası olan ve Hakk'ın rahmetine kavuşan kardeşi Abdullah Çurku için mevlit okuttu.

Gazeteci Çurku, Merhum Kardeşi İçin Mevlit Okuttu, System.String[]
Van'da yayın yapan Özhaberci ve Diyabet gazetelerinin imtiyaz sahibi olan Murat Çurku, yaklaşık 10 ay önce kendisi gibi diyabet hastası olan ve Hakk'ın rahmetine kavuşan kardeşi Abdullah Çurku için mevlit okuttu.

Zübeyde Hanım Caddesi üzerinde bulunan Yörük Apartmanı'nda verilen mevlide, Çurku ailesinin yakınlarıyla sevenleri katıldı. Kardeşinin de kendisi gibi şeker hastası olduğunu dile getiren Murat Çurku, "Kardeşim kendi halinde biriydi. Zararsızdı. Belli bir süre Van'da kaldı, daha sonra Adana'ya yerleşti. Geçtiğimiz yıl çok rahatsızlanınca biz de kendisini buraya getirdik ve hastaneye yatırdık. Şeker hastalığından dolayı başka hastalıklar da oluştu. Hayata tutunamadı ve rahmete gitti. Bizler de yaklaşık 10 ay önce hayatını kaybeden kardeşim için Mevlid-i Şerif okuttuk. Mevlit programımıza iş adamı Zahir Kandaşoğlu, Oktay Aksoy, Erkan Odabaşı, Basın İlan Kurumu Şube Başkanı Çetin Yılmaz, şube çalışanı Murat Uman, VASKİ Basın Birimi Sorumlusu Mehmet Feyyat, gazeteci arkadaşlarım Salih Deniz, Bişar Ulutaş, Rıdvan Can, Arif Karakaş ile çok sayıda yakınımız ve sevenlerimiz katıldı. Allah hepsinden razı olsun. Kardeşime de bir kez daha rahmet diliyorum" ifadelerini kullandı. - VAN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.03.2019 01:11 Kaynak: İHA

Adana, Van, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



İç Çamaşırına Gizlediği Uyuşturucuyla Uçağa Binmek İsteyen Şahıs Yakalandı CHP'nin 31 Mart Yerel Seçimleri İçin Hazırladığı Reklam Filmi Yayınlandı Kızına Sinirlenen Baba, Evinin Çatısına Çıktı 15 Metrekarelik Odada Ürettiği Yemle, Hayvanlarını Besliyor
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.3.2019 14:17:07. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Gazeteci Çurku, Merhum Kardeşi İçin Mevlit Okuttu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]