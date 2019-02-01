Son Dakika Haberleri: Gazeteci Çurku'ya 'Onur' Ödülü

Gazeteci Çurku'ya 'Onur' Ödülü

52 dakika önce

Vanlı Gazeteci Murat Çurku, Hatay'ın Arsuz Turizm ve Kültür Derneği tarafından düzenlenen 'Yılın Enleri' ödül töreninde 'Onur Ödülü'ne layık görüldü.

Gazeteci Çurku'ya 'Onur' Ödülü, System.String[]
Vanlı Gazeteci Murat Çurku, Hatay'ın Arsuz Turizm ve Kültür Derneği tarafından düzenlenen 'Yılın Enleri' ödül töreninde 'Onur Ödülü'ne layık görüldü.

Arsuz Turizm ve Kültür Derneği tarafından bu yıl ikincisi düzenlenen 'Hatay'ın Enleri Ödül Töreni'nde, kentin tanıtımına katkı sunanlara ödülleri verildi. Aralarında sanatçı, gazeteci, yatırımcı ve yöneticilerin de olduğu törende; Vanlı Gazeteci Murat Çurku, 'Onur Ödülü'ne layık görüldü. Törende konuşan Arsuz Turizm ve Kültür Derneği Başkanı Hasan Arslan, geleneksel hale getirdikleri ödül töreninde Hatay'a ve Arsuz'a katkı sunan, yatırım yapan insanları onurlandırmak için bu töreni gerçekleştirdiklerini belirterek, emeği geçenlere teşekkür etti.

Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş ise, Hatay'ın tanıtımına katkı sunan ve yatarım yapan herkese destek olmaya gayret ettiklerini ifade ederek, "Hatay, hakikaten enlerin şehri ve bu enleri çoğaltmakta hepimizin elinde. Siz ne yaparsanız yapın, takdir eden yok ise o eserin anlamı yoktur. İsterseniz uzaya çıkın, takdir eden birilerinin olması gerekir. Bu manada Arsuz'un tanıtımı ve gelişimi için gayret eden Arsuz Turizm ve Kültür Derneğine ve bu konuda çaba gösteren herkese teşekkür ediyorum" dedi.

Konuşmaların ardından ödüller sahiplerini bulurken, Vanlı Gazeteci Murat Çurku, 'Onur Ödülü'ne layık görüldü. Ödülünü; Van'ın Tuşba eski ilçe kaymakamı ve şimdiki Arsuz Kaymakamı Musa Sarı'dan alan Çurku, "Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş'a, Arsuz İlçe Kaymakamı Musa Sarı'ya, CHP Hatay Milletvekili Mehmet Güzel Mansur'a, Arsuz Turizm ve Kültür Derneği Başkanı Hasan Arslan ve dernek çalışanlarına, STK'lara, gazeteci meslektaşlarıma ve beni bu ödüle layık gören herkese teşekkür ediyorum" dedi.

Yapılan konuşmaların ardından Hatay'ın tanıtımına katkı sunanlara ödülleri protokol tarafından takdim edildi. - VAN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.02.2019 05:38 Kaynak: İHA

Arsuz, Hatay, Onur Ödülü, Güncel
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