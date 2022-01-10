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Gazeteci dahil 7 vatandaşı soyan hırsızlar yakayı ele verdi - Son Dakika

Gazeteci dahil 7 vatandaşı soyan hırsızlar yakayı ele verdi

10.01.2022 11:37
Gazeteci dahil 7 vatandaşı soyan hırsızlar yakayı ele verdi

İzmir'in Buca ilçesinde, otomobilinde bulunan malzemeleri çalınan gazeteci, polis ekipleriyle birlikte 2 aydan uzun süre hırsızların izini sürdü.

İzmir'in Buca ilçesinde, otomobilinde bulunan malzemeleri çalınan gazeteci, polis ekipleriyle birlikte 2 aydan uzun süre hırsızların izini sürdü. Aynı mahalleden 7 ayrı araçtan hırsızlık yapan şüpheliler geçtiğimiz gün kıskıvrak yakalanırken, operasyon yapılan evde bulunan malzemeler polisi bile şaşırttı.

Edinilen bilgiye göre, olay 2 Kasım 2021 tarihinde Buca Kuruçeşme Mahallesi 203/30 Sokak'ta meydana geldi. Özel bir TV kanalının İzmir temsilciliğini yapan gazeteci Hasan Yıldırım, sabah uyandığında otomobilinin camının kırıldığını ve içerisinde bulunan kamera, laptop, mikrofon, mikrofon süngeri ve diğer malzemelerinin yerinde olmadığını fark etti. Malzemelerinin çalındığını anlayan Yıldırım, polis merkezine giderek şikayetçi oldu ve polis ekipleriyle birlikte şüpheli veya şüphelilerin peşine düştü.

Aynı mahalleden 7 hırsızlık olayı

Bu süreç devam ederken, gazeteci Hasan Yıldırım'ın evinin bulunduğu sokakta, değişik zamanlarda benzer 7 hırsızlık olayı daha meydana geldi. Mağdur vatandaşların benzer olaylarla şikayetçi olması üzerine Buca İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, araştırmalarını derinleştirdi.

Şüphelilerin adresi belirlendi

Olayın ardından iki aydan uzun bir zaman geçtikten sonra 9 Ocak günü, hırsızlıkların yapıldığı sokağa yakın bir yerde bulunan 205/5 sokaktaki bir eve kapalı kasa kamyonet yanaştığı, şüpheli 3 şahsın gelerek eşya indirdiği bilgisini elde eden ekipler, harekete geçti. Belirlenen adrese giden ekipler, nöbetçi savcıdan alınan izin doğrultusunda operasyon gerçekleştirdi. Adres içerisinde çok sayıda hırsızlık suçundan aranması bulunan şüpheliler G.Y. (30), K.S. (24) ve S.P. (37) kıskıvrak yakalandı.

Evde yapılan aramada ele geçirilenler şok etti

Polis ekipleri tarafından evde yapılan aramalarda, hırsızlıkta kullanıldığı veya hırsızlık suçundan elde edildiği düşünülen, 1 adet LCD televizyon, 1 adet hiç açılmamış etiketi üzerinde kadın tişörtü, 1 adet vidalama aleti, 1 adet çelik keser, 1 adet dikiş makinesi, 2 adet televizyon kanalı mikrofonu ve mikrofon süngerleri ve televizyon kanalı programına ait plaket ele geçirildi.

İşlemleri sürüyor

Polis ekipleri tarafından gözaltına alınan şüpheliler, sorgulanmak üzere Buca İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliğine götürüldü. Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi. - İZMİR

Gazeteci dahil 7 vatandaşı soyan hırsızlar yakayı ele verdi
Gazeteci dahil 7 vatandaşı soyan hırsızlar yakayı ele verdi
Gazeteci dahil 7 vatandaşı soyan hırsızlar yakayı ele verdi
Gazeteci dahil 7 vatandaşı soyan hırsızlar yakayı ele verdi
Gazeteci dahil 7 vatandaşı soyan hırsızlar yakayı ele verdi
Gazeteci dahil 7 vatandaşı soyan hırsızlar yakayı ele verdi
Gazeteci dahil 7 vatandaşı soyan hırsızlar yakayı ele verdi
Gazeteci dahil 7 vatandaşı soyan hırsızlar yakayı ele verdi
Gazeteci dahil 7 vatandaşı soyan hırsızlar yakayı ele verdi
Gazeteci dahil 7 vatandaşı soyan hırsızlar yakayı ele verdi

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Hasan Yıldırım, Hisarcık, İzmir, Polis, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Gazeteci dahil 7 vatandaşı soyan hırsızlar yakayı ele verdi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Gazeteci dahil 7 vatandaşı soyan hırsızlar yakayı ele verdi - Son Dakika
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