Gazeteci Deniz Başlı'nın baba acısı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Gazeteci Deniz Başlı'nın baba acısı - Son Dakika

Gazeteci Deniz Başlı'nın baba acısı

6 saat önce

Serhat Ardahan Gazeteciler Derneği Başkanı Deniz Başlı'nın babası Canip Başlı (74) dualarla son yolculuğuna uğurlandı.

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Serhat Ardahan Gazeteciler Derneği Başkanı Deniz Başlı'nın babası Canip Başlı (74) dualarla son yolculuğuna uğurlandı.


Bir süredir rahatsızlığı nedeniyle tedavi gören baba Canip Başlı dün aniden fenalaşarak hayatını kaybetti. Canip Başlı'nın cenazesi bugün Cuma namazına müteakip Gülçayır Mahalle Cami'inde kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.


Cenaze namazına, Ardahan Valisi Mustafa Masatlı, Belediye Başkanı Faruk Demir, Ardahan Emniyet Müdürü Ünsal Hayal, Ak Parti İl Başkanı Hakan Aydın, CHP İl Başkanı Yalçın Taştan, STK temsilcileri, basın mensupları ve yakınları katıldı. - ARDAHAN

Ardahan, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.03.2020 01:49 Kaynak: İHA
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