Gazeteci Deniz Yücel için istenen ceza belli oldu - Son Dakika

ALMAN 'Die Welt' gazetesinin Türkiye temsilcisi Deniz Yücel'in yargılandığı davada savcı, "Terör örgütü propagandası yapmak" ve "Halkı kin ve düşmanlığa tahrik" suçlarından toplam 4 yıl 3 aydan, 15 yıl 3 aya kadar hapis cezası talep etti.

İstanbul 32. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya sanık Deniz Yücel katılmazken avukatı katıldı. Mahkeme başkanı, celse arasında savcının mütalaasını sunduğunu okudu. Sanık avukatı da mütalaaya karşı savunma yapmak için ek süre istedi.

Mütalaada sanık Deniz Yücel'in 19 Haziran 2016 tarihli yazısında PKK terör örgütünün sözde ideolojisini yüceltme maksadıyla söylemlerde bulunduğu belirtildi.

FETÖ PROPAGANDASI SUÇUNDAN BERAATİ İSTENDİ

Mütalaada Yücel hakkında "Terör örgütü propagandası yapmak" ve "Halkı kin ve düşmanlığa tahrik" suçlarından toplam 4 yıl 3 aydan 15 yıl 3 aya kadar hapis cezasıyla cezalandırılmasını istendi. Ayrıca savcı, mütalaasında sanığın üzerine atılı FETÖ/PDY propagandası yapmak suçundan beraatini istedi.

Ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanık avukatının mütalaaya karşı savunma hazırlaması için duruşmayı erteledi.

İDDİANAMEDE 18 YILA KADAR HAPİS İSTENİYORDU

Gazeteci Deniz Yücel, 14 Şubat 2017'de gözaltına alınmış ve 27 Şubat'ta çıkarıldığı mahkeme tarafından, "Terör örgütü propagandası yapmak" ve "Halkı kin ve düşmanlığa tahrik" suçlarından tutuklanmıştı. Yaklaşık bir yıldır tutuklu kalan Yücel hakkında savcılık, "Terör örgütü propagandası yapmak" ve "Halkı kin ve düşmanlığa tahrik" suçlarından 4 yıldan 18 yıla kadar hapis cezası talebiyle iddianame düzenlenmişti. İddianameyi kabul eden İstanbul 32. Ağır Ceza Mahkemesi de 16 Şubat 2018'de Yücel'in tahliyesine karar vermişti. İddianamede, Yücel'in yazdığı yazılarda FETÖ ve PKK terör örgütlerinin propagandası yaparak halkın bir kesimini diğer bir kesimine yönelik olarak aleni şekilde kin ve düşmanlığa tahrik ettiği iddia ediliyor.