GAZETECİ DENİZ YÜCEL'İN DAVASI KARAR İÇİN ERTELENDİ - Son Dakika

ALMAN " Die Welt " gazetesinin Türkiye temsilcisi Deniz Yücel 'in "Terör örgütü propagandası yapmak" ve "Halkı kin ve düşmanlığa tahrik" suçlarından yargılandığı davada, karar çıkmadı. Sanık Yücel'in avukatı Veysel Ok'un müvekkili adına savunma yapmasının ardından mahkeme, dosyanın incelemeye alınmasına karar verdi. Duruşma karar açıklanmak üzere 16 Temmuz tarihine bırakıldı.

İstanbul 32. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, sanık Deniz Yücel katılmazken; avukatı Veysel Ok katıldı. Avukat Veysel Ok, müvekkili için savunma yaptı. Avukat Ok, müvekkilinin 1 yıllık hapsinin, 10 ayını tecritte geçirdiğini belirterek, uluslararası konu olan davanın iddianamesine çeviri hatalarıyla dolu haberlerin konulduğunu öne sürdü. Ok, "Haberlerdeki çeviri hatalarını size sunduk. Anayasa Mahkemesi müvekkilim hakkında hak ihlali yapıldığına yönelik karar verdi. Müvekkilimin savunması dikkate alınmadan 1 yıl boyunca hukuksuz şekilde tutuklu kalmıştır. Savcının mütalaası hukuka aykırı delillerden oluşturulmus basın ve ifade özgürlüğünden uzak bir metindir. Müvekkilimin haberleri gazetecilik faaliyetidir. Müvekkilimin beraatine karar verilmesini talep ediyorum" dedi.

16 TEMMUZ'A ERTELENDİ

Mahkeme heyeti, Deniz Yücel'in avukatının ayrıntılı savunmasını nazara alarak dosyanın incelemeye alınmasına hükmetti. Duruşma, 16 Temmuz'a ertelendi.

SAVCI MÜTALAASINI AÇIKLAMIŞTI

13 Şubat tarihli duruşmada verilen mütalaada, sanık Deniz Yücel hakkında "Terör örgütü propagandası yapmak" ve "Halkı kin ve düşmanlığa tahrik" suçlarından toplam 4 yıl 3 aydan 15 yıl 3 aya kadar hapis cezasıyla cezalandırılmasını istenmişti. Ayrıca sanığın üzerine atılı FETÖ/PDY propagandası yapmak suçundan beraati istenmişti.

İDDİANAME

Gazeteci Deniz Yücel, 14 Şubat 2017'de gözaltına alınmış ve 27 Şubat'ta çıkarıldığı mahkeme tarafından, "Terör örgütü propagandası yapmak" ve "Halkı kin ve düşmanlığa tahrik" suçlarından tutuklanmıştı. Yaklaşık bir yıl tutuklu kalan Yücel hakkında savcılık, "Terör örgütü propagandası yapmak" ve "Halkı kin ve düşmanlığa tahrik" suçlarından 4 yıldan 18 yıla kadar hapis cezası talebiyle iddianame düzenlenmişti. İddianameyi kabul eden İstanbul 32. Ağır Ceza Mahkemesi de 16 Şubat 2018'de Yücel'in tahliyesine karar vermişti. İddianamede, Yücel'in yazdığı yazılarda FETÖ ve PKK terör örgütlerinin propagandası yaparak halkın bir kesimini diğer bir kesimine yönelik olarak aleni şekilde kin ve düşmanlığa tahrik ettiği iddia ediliyor.

