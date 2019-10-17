Son Dakika Haberleri: Gazeteci Didem Arslan Yılmaz: "Sektörde hatalar oluyor ama doğru yolu bulacağız"
Son Dakika Güncel Gazeteci Didem Arslan Yılmaz: 'Sektörde hatalar oluyor ama doğru yolu bulacağız'

Gazeteci Didem Arslan Yılmaz: "Sektörde hatalar oluyor ama doğru yolu bulacağız"

1 saat önce

3. Kayseri Kitap Fuarı'nda vatandaşlarla buluşan Gazeteci Didem Arslan Yılmaz, "Sektörde hatalar oluyor ama doğru yolu bulacağız" dedi.

Gazeteci Didem Arslan Yılmaz:

3. Kayseri Kitap Fuarı'nda vatandaşlarla buluşan Gazeteci Didem Arslan Yılmaz, "Sektörde hatalar oluyor ama doğru yolu bulacağız" dedi.


Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nin destekleriyle Sun Fuarcılık tarafından organize edilen 3. Kayseri Kitap Fuarı, Gazeteci Didem Arslan Yılmaz'ı ağırladı. 1. Konferans Salonu'nda vatandaşlarla buluşan Yılmaz, "Atatürk benim için kırmızı çizgidir, Cumhuriyet benim için kırmızı çizgidir, dinimiz benim için kırmızı çizgidir. Bu kırmızı çizgileri aştırmadan dengeli bir şekilde program yapmaya çalışıyorum. Zaman zaman medya üzerindeki bu algı operasyonları üzerinden bazı gerçek olmayan olayları medya üzerinden topluma dayattırmaya çalışıyorlar. Zaman zaman o dönemleri yaşadık. Bunu FETÖ yaptı. Kendi inandığı gerçeği topluma dayatıp oradan güç devşirmeye çalıştı. Dolayısıyla biz bu sınavı çok kötü bir şekilde veriyoruz. Gazeteci arkadaşlarında burada çok hataları oluyor, sektöründe çok hataları oluyor ama doğru yolu bulacağımızı düşünüyorum. Bunun yolunun da daha fazla demokrasiden ve daha fazla hukuktan geçtiğine inanıyorum. Çünkü hukuksal anlamda da ciddi sıkıntılar yaşıyoruz. Demokrasi anlamında da ciddi sıkıntılar yaşıyoruz" ifadelerini kullandı. - KAYSERİ

Arslan Yılmaz, Kayseri, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 17.10.2019 06:12 Kaynak: İHA
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