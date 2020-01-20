Gazeteci Doğan Savaş: Lemina ve Ömer Şişmanoğlu beni darp etti - Son Dakika
Son Dakika Spor Gazeteci Doğan Savaş: Lemina ve Ömer Şişmanoğlu beni darp etti - Son Dakika Spor

Gazeteci Doğan Savaş: Lemina ve Ömer Şişmanoğlu beni darp etti

14 dakika önce

Galatasaray forması giyen Mario Lemina ile Beşiktaş'ın eski futbolcusu Ömer Şişmanoğlu'nun fotoğraflarını çeken bir gazeteciyi darp edip tartakladıkları iddia edildi. İddianın sahibi Takvim Gazetesi muhabiri Doğan Savaş, iki futbolcudan da şikayetçi olduğunu açıkladı.

Gazeteci Doğan Savaş: Lemina ve Ömer Şişmanoğlu beni darp etti, System.String[]

Galatasaraylı Mario Lemina ve Beşiktaş'ın eski futbolcusu Ömer Şişmanoğlu için çok konuşulacak bir iddia ortaya atıldı.

"LEMINA VE ÖMER'DEN ŞİKAYETÇİ OLDUM"

TV8'de yayınlanan "Gel Konuşalım" programında konuşan Takvim Gazetesi muhabiri Doğan Savaş, fotoğraf makinesini gasp ve tartaklama iddiasıyla Galatasaraylı Mario Lemina ile Ömer Şişmanoğlu'ndan şikayetçi olduğunu söyledi.

"YANLARINDA JIMMY DURMAZ DA VARDI"

Sabaha karşı 05:30 sularında Ortaköy'de bir mekanda eğlenen futbolcular tarafından gasp edildiğini ve darba uğradığını iddia eden Doğan Savaş, futbolcuların yanlarında bir diğer Galatasaraylı isim Jimmy Durmaz'ın da olduğunu söyledi.

Ömer Şişmanoğlu, Beşiktaş, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.01.2020 11:58 
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