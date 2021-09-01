Gazeteci Emre Erciş'e saldırı soruşturmasında yeni gelişme - Son Dakika

Gazeteci Emre Erciş'e saldırı soruşturmasında yeni gelişme

Olayı azmettirdiği iddia edilen bir şahıs yakalandı

İSTANBUL - İstanbul'da gazeteci Emre Erciş'e yönelik gerçekleştirilen silahlı saldırı ile ilgili yürütülen soruşturmada, olayın azmettiricileri arasında yer alan 1 şüpheli daha yakalandı. Saldırı ile ilgili daha önce 2 şüpheli gözaltına alınmıştı.

Gazeteci Emre Erciş, 12 Ağustos'ta Fatih'teki evinin önünde motosikletli iki kişinin silahlı saldırısına hedef olmuş, Erciş bacağına isabet eden kurşunlarla yaralanırken eylemi gerçekleştiren sonradan adları E.K. ve B.P. olduğu anlaşılan failler kaçarak izlerini kaybettirmişti. Yapılan çalışmalarda 2 tetikçi 14 Ağustos'ta yakalanmış, emniyetteki sorgularının ardından 18 Ağustos'ta çıkarıldıkları mahkemece tutuklanmıştı.

Yürütülen soruşturma kapsamında çalışmalarını derinleştiren İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, olayla ilgili yeni delillere ulaştı.

Erciş'e yönelik düzenlenen silahlı saldırının 'azmettiricileri' arasında yer alan, saldırıyı gerçekleştiren E.K. ve B.O. ile irtibat kurarak onlara yardım ve yataklık ettiği tespit edilen B.Y. isimli şüpheli, dün akşam Bağcılar'da düzenlenen operasyonla saklandığı adreste kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı. B.Y.'nin İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edildi.