Gazeteci Emre Erciş'i silahla yaralayan zanlılara yardım ettiği iddia edilen kişi gözaltına alındı

Gazeteci Emre Erciş'e silahlı saldırı düzenledikleri gerekçesiyle tutuklanan iki şüpheliye yardım ettiği iddia edilen kişi gözaltına alındı.

Gazeteci Emre Erciş'e silahlı saldırı düzenledikleri gerekçesiyle tutuklanan iki şüpheliye yardım ettiği iddia edilen kişi gözaltına alındı. İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, gazeteci Emre Erciş'in geçen ay bacağından silahla yaralanmasına ilişkin başlatılan çalışma sürüyor. Yapılan çalışmalar kapsamında silahlı saldırıyı gerçekleştiren E.K. ve B.P. ile irtibatlı olduğu belirlenen B.Y., Bağcılar'da gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri süren Şüpheli B.Y'nin iki saldırgana yardım ettiği ve olayın azmettiricileriyle birlikte hareket ettiği belirtildi. Olayın geçmişi Gazeteci Emre Erciş, 18 Ağustos günü Silivrikapı'daki evinin yakınında motosikletteki iki kişi tarafından düzenlenen silahlı saldırıda bacağından yaralanmıştı. Olayın ardından polis ekiplerince gözaltına alınan E.K. ve B.P., sevk edildiği adliyede tutuklanmıştı.

İstanbul, Saldırı, Güncel, Son Dakika Kaynak: AA Son Dakika › Güncel › Gazeteci Emre Erciş'i silahla yaralayan zanlılara yardım ettiği iddia edilen kişi gözaltına alındı - Son Dakika

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