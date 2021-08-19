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GAZETECİ EMRE ERCİŞ'İ VURAN 2 ŞÜPHELİ GÖZALTINDA - Son Dakika

GAZETECİ EMRE ERCİŞ'İ VURAN 2 ŞÜPHELİ GÖZALTINDA

19.08.2021 10:32

GAZETECİ Emre Erciş'i evinin önünde bacağından silahla vuran 2 şüpheli gözaltına alındı.

GAZETECİ Emre Erciş'i evinin önünde bacağından silahla vuran 2 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin olayı gerçekleştirmeden hemen önceki anları ise güvenlik kameralarına yansıdı.

Gazeteci Emre Erciş 12 Ağustos Perşembe günü saat 11.50 sıralarında Fatih Silivrikapı'da evinin önünde silahlı saldırıya uğramıştı. Bacağından yaralanan Erciş, tedavi altına alınmıştı. Saldırıyı gerçekleştiren 2 şüpheli ise olay yerinden motosikletle kaçarak kayıplara karıştı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. Ekipler, şüphelilerin olayda kullandıkları motosikleti Okmeydanı'nda bırakarak lüks otomobile binip, kaçtıklarını belirledi. Güvenlik kamerası kayıtlarını izleyen ekipler, şüphelilerin kimliklerini tespit etti.

E.K. ve B.P., isimli şüphelileri Avcılar ve Eyüpsultan'da bulunan evlerinde geçen cumartesi eş zamanlı operasyonla yakaladı. İki şüpheli bugün emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Olaya karışan B.Y. isimli kişiyi yakalama çalışmaları devam ediyor. Olayla ilgili başlatılan çok yönlü soruşturma da sürüyor.

Şüphelilerin olayı gerçekleştirmeden hemen önceki anları ise güvenlik kameralarına yansırken, kaçtıkları lüks otomobil İstanbul Emniyet Müdürlüğü Vatan yerleşkesinde sergilendi.

GAZETECİ EMRE ERCİŞ'İ VURAN 2 ŞÜPHELİ GÖZALTINDA
GAZETECİ EMRE ERCİŞ'İ VURAN 2 ŞÜPHELİ GÖZALTINDA
GAZETECİ EMRE ERCİŞ'İ VURAN 2 ŞÜPHELİ GÖZALTINDA
GAZETECİ EMRE ERCİŞ'İ VURAN 2 ŞÜPHELİ GÖZALTINDA

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Silivrikapı, Fatih, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel GAZETECİ EMRE ERCİŞ'İ VURAN 2 ŞÜPHELİ GÖZALTINDA - Son Dakika


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