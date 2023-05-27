Gazeteci Engin Ardıç hayatını kaybetti - Son Dakika
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Gazeteci Engin Ardıç hayatını kaybetti

27.05.2023 10:16

6 aydır amansız bir hastalıkla mücadele eden Sabah Gazetesi Yazarı Engin Ardıç, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Sabah Gazetesi yazarlar Engin Ardıç hayatını kaybetti. 71 yayındaki Engin Ardıç, bir süredir İstanbul'daki özel hastanede tedavi görüyordu. Ardıç'ın bu sabah hayatını kaybettiği öğrenildi.

YAZARI OLDUĞU GAZETEDEN AÇIKLAMA

Sabah gazetesinden Ardıç'ın ölümüne ilişkin yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi: "Sabah Gazetesi yazarlarından Engin Ardıç, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Ardıç, 6 aydır amansız bir hastalık ile mücadele ediyordu."

ENGİN ARDIÇ KİMDİR?

Engin Ardıç, mesleğe 1970 yılında, "Tiyatro '70" dergisinde başladı. Reklam yazarlığı, BBC Türkçe yayınlar servisi spikerliği, Cumhuriyet ve Politika gazetelerinde tiyatro ve edebiyat eleştirmenliği, Nokta Dergisi'nde yayın danışmanlığı, Dünya, Sabah, Star ve Akşam gazetelerinde köşe yazarlığı, Inter Star'da yorumculuk yaptı. Elele, Tempo, Playmen dergilerinde de yazılar yazdı. Ardıç, 24 Şubat 2008 tarihinden bugüne dek Sabah gazetesinde köşe yazarlığı yapıyordu.

Kaynak: DHA
YORUMLAR (2)
  • Teoman Ökmen: Her canlı gibi doğdu, nasıl yaşadıysa yaşadı, sonra öldü. Bu kader planında yazılı zaten. Ölmüş, yapacak bişey yok. Ahirette başarılar Cevap Yaz 19 10 Yayından Kaldır
  • Mesut Zafer: Üç Kuruşluk kendi kişisel çıkarı için memleketine milletine her türlü yalanı söyleyen kötülüğü yapan insanların ölüm olduğunu hatırlamasını dilerim Cevap Yaz 84 20 Yayından Kaldır
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