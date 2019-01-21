Son Dakika Haberleri: Gazeteci Ercan Kolku'nun Annesi Vefat Etti

Gazeteci Ercan Kolku'nun Annesi Vefat Etti

39 dakika önce

Gaziemet Gazetesi Yazı İşleri Müdürü Ercan Kolku'nun annesi Ayten Badaş, vefat etti.

Gazeteci Ercan Kolku'nun Annesi Vefat Etti, System.String[]
Gaziemet Gazetesi Yazı İşleri Müdürü Ercan Kolku'nun annesi Ayten Badaş, vefat etti.

Bir süredir hastanede tedavi gören 72 yaşındaki merhume Badaş için Maltepe Camii'nde cenaze töreni düzenlendi.

Öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazına Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Erkan Sağlam, basın mensupları

ve merhumenin yakınları katıldı.

Ayten Badaş, kılınan cenaze namazının andından Çubukiçi köyünde toprağa verildi.

Gazeteci Ercan Kolku, acılı gününde kendisini yalnız bırakmayan tüm dost, arkadaş ve akrabalarına teşekkür etti. - KÜTAHYA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.01.2019 02:09 Kaynak: İHA

Maltepe, Güncel
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