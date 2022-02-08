Gazeteci Erk Acarer sosyal medyadan paylaştı: İşte Falyalı'nın katil zanlıları! - Son Dakika

KKTC'de 'bahis ve kumarhane' patronu olarak bilinen iş insanı Halil Falyalı, aracına düzenlenen silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti.Falyalı'nın aracının yaylım ateşine tutulduğu sırada eşi ve çocuklarının arkadaki araçta bulunduğu öğrenildi. Falyalı'nın eşi ve çocuklarının durumunun iyi olduğu öğrenildi.

''FİLMLERİ ARATMAYACAK KADAR PROFESYONEL''

Gazeteci Erk Acarer "Peker arşivini ele geçirmişti! Edindiğimiz bilgilere göre Falyalı'nın öldürülüşü filmleri aratmayacak kadar profesyonel. Evinin yakınlarında 4x4 aracı otomatik silahlarla tarandı. Saldırganlar adadan sürat teknesi ile ayrıldı!" dedi.

''ZIRHLI ARAÇTA AİLESİ VARDI''

Halil Falyalı'nın vücudundan 7 kurşun çıktığını ve zırhlı aracın ailesini taşıdığını belirten Acarer "Falyalı'ya ilişkin son bilgiler. Aracında zırh yok muydu, sorusuna cevap: 2 araç ile evinden çıktı. Kendi Escalade aracındaydı. Arkadaki zırhlı araç ailesini taşıyordu. Falyalı otomatik silahla tarandı. Vücudundan 7 kurşun çıktı!" şeklinde paylaşım yaptı.

Saldırıda, başından ve vücudundan isabet alarak ağır yaralanan Falyalı, ilk olarak Girne Akçiçek Hastanesi'nde yapılan ilk müdahalesinin ardından Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi'ne, ardından Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edildi.

Sedat Peker'in iddialarıyla gündeme gelen isim tüm müdahalelere rağmen kurtulamadı. Halil Falyalı evli ve üç çocuk babasıydı.