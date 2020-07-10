Gazeteci Ersin Kalkan'a hapis istemi - Son Dakika

Fatih'te tartıştığı kişiyi bıçaklayarak öldürdüğü iddia edilen eski gazeteci Ersin Kalkan'a ilişkin yürütülen soruşturma tamamlandı. Savcılık, Kalkan'ın 'haksız tahrik altında kasten öldürme' suçundan 18 yıla kadar hapsini istedi.



Eski Gazeteci Fatih Kalkan hakkında, Fatih Balat'ta tartıştığı Berattin Çümen'i boğazından bıçaklayarak öldürdüğü gerekçesiyle yürütülen soruşturma tamamlanarak iddianame hazırlandı. Savcılıkça hazırlanan iddianamede, şüpheli Kalkan ile maktul Çümen'in aynı yerde oturdukları ve aralarında geçmişe dayalı bir husumetin olduğu kaydedildi. İddianamede 14 Nisan 2020'de saat 19.00'da karşılaştıkları, maktulün şüphelinin üzerine hamle yaparak geri çekildiği ve yüzüne tokat atarak küfür ettiği belirtildi.



Maktul ile şüpheli arasında arbede yaşandığının belirtildiği iddianamede, bir vatandaşın tarafları ayırdığı sırada şüpheli Kalkan'ın elinde bulunan kesici aleti maktulün boynuna sapladığı ve boynundan kan gelmesi üzerine hastaneye kaldırılan maktulün hayatını kaybettiği ifade edildi. Şüpheli Kalkan'ın eyleminin meşru savunma kapsamında kalmadığının belirtildiği iddianamede, taraflar arasında husumet olduğu ve maktulün saldırmış olması karşısında Kalkan'ın lehine haksız tahrik hükümlerinin uygulanmasını gerektiren haksız bir davranış olabileceği belirtildi. İddianamede, haksız davranışın oluşturduğu eylemin etkisi altında kalarak 'kasten öldürme' suçunu işlediği ifade edildi.



Şüpheli Ersin Kalkan'ın iddianamede yer alan ifadesinde, "Elinde poşetler karşıdan geliyordu. Ondan kurtulabilmem için sapmam gereken tek sokak vardı ama o sokak onun oturduğu sokak idi. Yoluma devam ederken o benden önce oturduğu sokağa girdi. 15 metre kadar yürümüşken arkadan koşma sesi ile tam döndüğüm esnada sol kulağımın üst kısmına yumruk yememle sendeledim. Geri çekildim. Burnuma yumruk attı. Kendisine, 'mahkemeliğiz, polise şikayet edeceğim' dedim. Yine o esnada bana hitaben, küfür ederek, 'bugün seni öldüreceğim' dedi. Bu sırada mahalledeki gençlerden Umut geldi, bizi ayırdı" dedi.



Şüpheli Ersin Kalkan ifadesinde, "Ölen şahsı geriye geriye doğru çekmeye çalıştı. Ölen şahıs onu yere fırlattı. Kaçtığım esnada yakama yapıştı, boğazımı sıktı. Umut, yeniden ayırmak için yanımıza geldi. Boğazımı sıkınca ben de can havliyle nefessiz kalınca boğazımdaki elini çözmeye çalışırken başaramadım. Bu sırada elimi cebime attım. Daimi taşıdığım çakımı açtım. Boğazımdaki eline doğru saplamaya çalıştım. Şahıs ansızın elini kaldırınca o boşlukta boğazına denk geldi. Çenesinin altına geldi. Bu sırada elini boğazına götürünce kan gördü ve durdu, küfür etmeye başladı. Sonrasında ise diğer çocuklar geldi ve onu aldılar. Hastaneye götürün diye çocuklara seslendim. Semtten birisinin arabasına bindirip hastaneye göndermişler" ifadelerini kullandı.



Savcılıkça hazırlanan iddianamede, şüpheli Ersin Kalkan'ın 'haksız tahrik altında kasten öldürme' suçundan 12 yıldan 18 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi. - İSTANBUL