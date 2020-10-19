Gazeteci federasyonlarından ortak talep Açıklaması - Son Dakika

Gazeteci federasyonlarından ortak talep Açıklaması

19.10.2020 18:18
Gazeteci federasyonlarından ortak talep Açıklaması, System.String[]

Balıkesir Gazeteciler Cemiyeti ve Marmara Gazeteciler Federasyonu'ndan yapılan ortak açıklamada, basın emekçilerinin fiili yıpranma hakkının basın kartı şartına bağlanmaması talep edildi.

Balıkesir Gazeteciler Cemiyeti ve Marmara Gazeteciler Federasyonu'ndan yapılan ortak açıklamada, basın emekçilerinin fiili yıpranma hakkının basın kartı şartına bağlanmaması talep edildi.

Gazetecilere çalışma şartlarının yıpratıcılığı sebebiyle erken emeklilik sağlayan, 1977 yılında tanınan fiili hizmet zammı hakkı (yıpranma payı) 2008'de iptal edilmiş, 2013 yılında yeniden getirilmişti. 2013 yılında getirilen düzenlemeyi de Anayasa Mahkemesi iptal etmişti. Buna göre TBMM 14 Kasım 2020'ye kadar yeni bir yasal düzenleme yapacak.

Balıkesir Gazeteciler Cemiyeti (BGC) ve Marmara Gazeteciler Federasyonu (MGF) Genel Başkanı Ramazan Demir, TBMM komisyonunda görüşülmekte olan yasal düzenleme ile ilgili yaptığı yazılı açıklamada şu görüşleri paylaştı:

"Anayasa Mahkemesinin, basın çalışanlarının yıpranma hakkına ilişkin aldığı karar gereği, gazetecilerin fiili hizmet süresi zammından yararlanabilmesi için yasama organının kanuni düzenleme yapması gerekmektedir. Bu düzenleme şu an komisyondadır. Ancak bu haliyle, yıpranma hakkından yararlanmak basın kartı şartına bağlanmaktadır.

Balıkesir Gazeteciler Cemiyeti olarak, gazetecilik mesleğinin basın kartı sahibi şartına bağlı olmadan yapılan ağır ve tehlikeli bir iş olarak kabul edilmesini, 5953 sayılı yasaya tabi görev yapan gazetecilerin anayasal sosyal güvenlik hakkının sonucu olan fiili hizmet süresi zammının basın kartı şartına bağlanmadan geri verilmesini istiyoruz. Aksi halde meslektaşlarımızın yaşayacağı hak kaybı, emeklerinin gasp edilmesi anlamına gelecektir. Anayasa Mahkemesi kararının ardından doğacak hukuki boşluğun doldurulması maksadıyla, yapılacak çalışmanın hak kaybına yol açmadan sonuçlanacağına inanıyoruz". - BALIKESİR

Gazeteci federasyonlarından ortak talep Açıklaması
Gazeteci federasyonlarından ortak talep Açıklaması

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti, Anayasa Mahkemesi, Balıkesir, Marmara, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Gazeteci federasyonlarından ortak talep Açıklaması - Son Dakika

YORUMLAR

Son Dakika

Prof. Ceyhan'dan şehirler arası seyahat uyarısı: Devletin araya girmesi lazım SİHA'lara direnemeyen Ermenistan'dan PKK taktiği! Hedef şaşırtmak için mevzilere cansız manken yerleştirdiler Mourinho, Gareth Bale'ın adını duyunca küplere bindi: Artık yeter Sıla ve Hazer Amani çiftinin sık sık ayrılıp barıştığı öne sürüldü ABD'li Citi'den gümüş ve altın fiyatlarında yükseliş tahmini! Rekor gelebilir İmamoğlu'nun 2020 diye paylaştığı fotoğraf 2014 yılına ait çıktı Sevgilisiyle samimi pozlarını paylaşan fenomen Duygu Özaslan, eleştirileri tiye aldı Koronavirüs sonrası nüfusu iki kat artan Muğla'da arazi fiyatları dörde katlandı
Erzurumspor Başkanı Hüseyin Üneş, koronavirüse yakalandı Erzurumspor Başkanı Hüseyin Üneş, koronavirüse yakalandı         
18:35
Son Dakika: Ankaragücü-Hatayspor maçı ileri bir tarihe ertelendi Son Dakika: Ankaragücü-Hatayspor maçı ileri bir tarihe ertelendi         
18:01
Optimar'dan genel seçim anketi! AK Parti zirvede tutunurken, sadece 3 parti barajı geçebildi Optimar'dan genel seçim anketi! AK Parti zirvede tutunurken, sadece 3 parti barajı geçebildi         
17:29
MHP'den MHP'den "askıda ekmek" eleştirilerine çok sert cevap: Askıda ekmeğe siyaset katmak ekmeğe zehir sürmektir         
17:25
"Saplantılı" aşığı tarafından katledilen Hazal Tektaş'ın son görüntüleri ortaya çıktı         
16:51
Manisa'da yaşayan emekli vatandaş, evine gelen 3.944 liralık doğal gaz faturasıyla hayatının şokunu yaşadı Manisa'da yaşayan emekli vatandaş, evine gelen 3.944 liralık doğal gaz faturasıyla hayatının şokunu yaşadı         
15:52
2019'da yılın yatı seçilmişti! Bodrum'a demir atan yüzen saraya 450 bin TL'lik yakıt alındı 2019'da yılın yatı seçilmişti! Bodrum'a demir atan yüzen saraya 450 bin TL'lik yakıt alındı         
15:32
8 aylık kızı 7. kez ameliyat olan Sinan Özen, son durumu anlattı: Mecalimiz kalmadı 8 aylık kızı 7. kez ameliyat olan Sinan Özen, son durumu anlattı: Mecalimiz kalmadı         
15:14
Yumurtanın ardından tavuk fiyatları da zamlandı Yumurtanın ardından tavuk fiyatları da zamlandı         
15:06
Türkiye'nin Azerbaycan ve Kırım hamleleri Rus basınını rahatsız etti: Moskova'nın nüfuz alanına görülmemiş bir atılım var Türkiye'nin Azerbaycan ve Kırım hamleleri Rus basınını rahatsız etti: Moskova'nın nüfuz alanına görülmemiş bir atılım var         
14:28
3,5 yıl sonra cezaevinden tahliye olan Selim Erdoğan, yaşadığı zor günleri anlattı: Allah bana ders verdi 3,5 yıl sonra cezaevinden tahliye olan Selim Erdoğan, yaşadığı zor günleri anlattı: Allah bana ders verdi         
14:19
Toplam 78 yerleşim yeri işgalden kurtarıldı! İşte Dağlık Karabağ'daki son durumu en iyi anlatan harita Toplam 78 yerleşim yeri işgalden kurtarıldı! İşte Dağlık Karabağ'daki son durumu en iyi anlatan harita         
13:53
Kendisini taciz eden İstiklal sapığından şikayetçi olan kadın: Takip etti, bacağımı elledi Kendisini taciz eden İstiklal sapığından şikayetçi olan kadın: Takip etti, bacağımı elledi         
12:22
Verdiği ifade nedeniyle kocası müebbet alan kadın: Yalan söyledim vicdan azabı çekiyorum Verdiği ifade nedeniyle kocası müebbet alan kadın: Yalan söyledim vicdan azabı çekiyorum         
11:27
Flamengolu Gustavo Henrique, maçta testis travması geçirdi Flamengolu Gustavo Henrique, maçta testis travması geçirdi         
11:17
Kendisine seslenen valiyi tanımamıştı! Gündemdeki dönerci ilk kez konuştu Kendisine seslenen valiyi tanımamıştı! Gündemdeki dönerci ilk kez konuştu         
10:49
Çalışır haldeki otomobilde elinde tabancayla uyudu, polis camı kırarak müdahale etti Çalışır haldeki otomobilde elinde tabancayla uyudu, polis camı kırarak müdahale etti         
09:50
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.10.2020 18:40:31. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Gazeteci federasyonlarından ortak talep Açıklaması - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei