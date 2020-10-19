Gazeteci federasyonlarından ortak talep Açıklaması - Son Dakika

Balıkesir Gazeteciler Cemiyeti ve Marmara Gazeteciler Federasyonu'ndan yapılan ortak açıklamada, basın emekçilerinin fiili yıpranma hakkının basın kartı şartına bağlanmaması talep edildi.

Gazetecilere çalışma şartlarının yıpratıcılığı sebebiyle erken emeklilik sağlayan, 1977 yılında tanınan fiili hizmet zammı hakkı (yıpranma payı) 2008'de iptal edilmiş, 2013 yılında yeniden getirilmişti. 2013 yılında getirilen düzenlemeyi de Anayasa Mahkemesi iptal etmişti. Buna göre TBMM 14 Kasım 2020'ye kadar yeni bir yasal düzenleme yapacak.

Balıkesir Gazeteciler Cemiyeti (BGC) ve Marmara Gazeteciler Federasyonu (MGF) Genel Başkanı Ramazan Demir, TBMM komisyonunda görüşülmekte olan yasal düzenleme ile ilgili yaptığı yazılı açıklamada şu görüşleri paylaştı:

"Anayasa Mahkemesinin, basın çalışanlarının yıpranma hakkına ilişkin aldığı karar gereği, gazetecilerin fiili hizmet süresi zammından yararlanabilmesi için yasama organının kanuni düzenleme yapması gerekmektedir. Bu düzenleme şu an komisyondadır. Ancak bu haliyle, yıpranma hakkından yararlanmak basın kartı şartına bağlanmaktadır.

Balıkesir Gazeteciler Cemiyeti olarak, gazetecilik mesleğinin basın kartı sahibi şartına bağlı olmadan yapılan ağır ve tehlikeli bir iş olarak kabul edilmesini, 5953 sayılı yasaya tabi görev yapan gazetecilerin anayasal sosyal güvenlik hakkının sonucu olan fiili hizmet süresi zammının basın kartı şartına bağlanmadan geri verilmesini istiyoruz. Aksi halde meslektaşlarımızın yaşayacağı hak kaybı, emeklerinin gasp edilmesi anlamına gelecektir. Anayasa Mahkemesi kararının ardından doğacak hukuki boşluğun doldurulması maksadıyla, yapılacak çalışmanın hak kaybına yol açmadan sonuçlanacağına inanıyoruz". - BALIKESİR