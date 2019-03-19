Gazeteci Gülden Aydın Hayatını Kaybetti

HÜRRİYET Gazetesi'nin deneyimli muhabiri Gülden Aydın hayatını kaybetti.

HÜRRİYET Gazetesi'nin deneyimli muhabiri Gülden Aydın hayatını kaybetti. Bir süredir kanser tedavisi gören araştırmacı gazeteci Gülden Aydın, Türkiye Gazeteciler Cemiyeti (TGC) üyesi ve Sürekli Basın Kartı sahibiydi ve çok sayıda ödül almıştı. - İstanbul

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Cüneyt Özdemir YouTube'a İsyan Etti: Biraz Delikanlı Ol

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Hayatını Kaybeden Usta Oyuncu Ümit Yesin Kimdir?

Hayatını Kaybeden Usta Oyuncu Ümit Yesin'in Son Paylaşımındaki Ayşen Gruda Detayı Yürek Burktu