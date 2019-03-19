Gazeteci Gülden Aydın Hayatını Kaybetti
1 saat önce
HÜRRİYET Gazetesi'nin deneyimli muhabiri Gülden Aydın hayatını kaybetti.
HÜRRİYET Gazetesi'nin deneyimli muhabiri Gülden Aydın hayatını kaybetti. Bir süredir kanser tedavisi gören araştırmacı gazeteci Gülden Aydın, Türkiye Gazeteciler Cemiyeti (TGC) üyesi ve Sürekli Basın Kartı sahibiydi ve çok sayıda ödül almıştı. - İstanbul
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Haber Yayın Tarihi : 19.03.2019 01:20 Kaynak: DHA
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