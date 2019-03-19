Son Dakika Haberleri: Gazeteci Gülden Aydın Hayatını Kaybetti

Gazeteci Gülden Aydın Hayatını Kaybetti

1 saat önce

HÜRRİYET Gazetesi'nin deneyimli muhabiri Gülden Aydın hayatını kaybetti.

Gazeteci Gülden Aydın Hayatını Kaybetti, System.String[]
HÜRRİYET Gazetesi'nin deneyimli muhabiri Gülden Aydın hayatını kaybetti. Bir süredir kanser tedavisi  gören araştırmacı gazeteci Gülden Aydın, Türkiye Gazeteciler Cemiyeti (TGC) üyesi ve Sürekli Basın Kartı sahibiydi ve çok sayıda ödül almıştı. - İstanbul

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.03.2019 01:20 Kaynak: DHA

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti, Gülden Aydın, Güncel
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