Gazeteci Güneş'in acı günü - Son Dakika
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Gazeteci Güneş'in acı günü

6 saat önce

Kilis Kent Gazetesi Muhabiri İbrahim Güneş'in annesi Fatma Güneş (66) hayatını kaybetti.

Gazeteci Güneş'in acı günü, System.String[]

Kilis Kent Gazetesi Muhabiri İbrahim Güneş'in annesi Fatma Güneş (66) hayatını kaybetti.


Gazeteci Güneş'in annesi Fatma Güneş bir süredir Kilis Devlet Hastanesinde tedavi görüyordu. Dün akşam hayatını kaybeden Fatma Güneş için Bilal-i Haber caminde öğle namazına müteakip Asri Mezarlıkta Aile kabristanlığında defin edildi. Cenazeye Kilis Valisi Recep Soytürk başta olmak üzere daire amir ve müdürleri ile vatandaşlar katıldı. Kilisli gazeteciler İbrahim Güneş'i bu acılı gününde yalnız bırakmadılar. - KİLİS

İbrahim Güneş, Fatma Güneş, Kilis, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.03.2020 02:53 Kaynak: İHA
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