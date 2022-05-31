GAZETECİ GÜNGÖR ARSLAN CİNAYETİ SORUŞTURMASI TAMAMLANDI 10'U TUTUKLU 14 ZANLI HAKKINDA DAVA AÇILDI - Son Dakika
Üye Girişi

GAZETECİ GÜNGÖR ARSLAN CİNAYETİ SORUŞTURMASI TAMAMLANDI 10'U TUTUKLU 14 ZANLI HAKKINDA DAVA AÇILDI

31.05.2022 18:33

İZMİT'te, internet haber sitesi sahibi Güngör Arslan'ın öldürülmesiyle ilgili yürütülen soruşturma tamamlandı.

İZMİT'te, internet haber sitesi sahibi Güngör Arslan'ın öldürülmesiyle ilgili yürütülen soruşturma tamamlandı. Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, cinayet ile ilgili olarak 10'u tutuklu toplam 14 kişi hakkında Kocaeli 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde kamu davası açıldığı bildirildi.

İzmit'te bir internet haber sitesinin sahibi Güngör Arslan, 19 Şubat günü İzmit Cedit Mahallesi Muzaffer Fidan Sokak üzerinde bulunan ofisinde uğradığı silahlı saldırıda öldürüldü. Olay sonrasında yürütülen soruşturma kapsamında 10 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi. Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından bugün yapılan yazılı açıklamada, Güngör Arslan cinayeti ile ilgili yürütülen soruşturmanın tamamlandığı duyuruldu. Açıklamada, cinayet ile ilgili olarak 10'u tutuklu toplam 14 kişi hakkında Kocaeli 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde kamu davası açıldığı bildirildi.

14 KİŞİ HAKKINDA DAVA AÇILDI

Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı'nın açıklamasında, 19.02.2022 tarihinde Ses Kocaeli Gazetesi İmtiyaz Sahibi ve Yazarı Güngör Arslan'ın iş yerinde ateşli silahla öldürülmesi olayına ilişkin Cumhuriyet Başsavcılığımızca yürütülen soruşturma tüm iddialar titiz bir şekilde değerlendirilmek suretiyle sonuçlandırılmıştır. Buna göre eylemi bizzat gerçekleştiren tutuklu şüpheli R.Ö. hakkında 'tasarlayarak kasten öldürme ve ruhsatsız silah bulundurma' suçlarından, tutuklu şüpheliler E.K. ve B.P. hakkında 'Tasarlayarak kasten öldürmeye ve ruhsatsız silah bulundurmaya azmettirme' suçlarından, tutuklu şüpheliler H.E.Ç., F.Y., R.S. ve E.Y. hakkında 'Tasarlayarak kasten öldürme suçuna yardım ve ruhsatsız silah bulundurma' suçlarından, tutuklu şüpheliler C.Y., K.Y. ve Ö.T. hakkında 'Suçluyu kayırma' suçundan, tutuksuz şüpheliler A.Y., E.T., E.Y. ve Y.B. hakkında 'Suç Delillerini Gizleme' suçundan Kocaeli 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nce kamu davası açılmıştır ifadeleri yer aldı.

6 KİŞİNİN DOSYASI AYRILDI

Ayrıca açıklamada, olayla ilgili gözaltına alınan şüpheliler E.O, K.Y, S.Ö, S.Y, M.P, C.Y, S.Y, T.T, S.N.B, D.İ, T.U., U.Ö ve B.K. hakkında 'Tasarlayarak kasten adam öldürmek suçuna yardım, suçluyu kayırma ve suç delillerini gizleme' suçlarından ek kovuşturmaya yer olmadığına dair karar verildiği, gözaltına alınan 6 kişi hakkında ise soruşturma evrakının ayrılarak soruşturmaya devam edildiği belirtildi.

GAZETECİ GÜNGÖR ARSLAN CİNAYETİ SORUŞTURMASI TAMAMLANDI 10'U TUTUKLU 14 ZANLI HAKKINDA DAVA AÇILDI
GAZETECİ GÜNGÖR ARSLAN CİNAYETİ SORUŞTURMASI TAMAMLANDI 10'U TUTUKLU 14 ZANLI HAKKINDA DAVA AÇILDI
GAZETECİ GÜNGÖR ARSLAN CİNAYETİ SORUŞTURMASI TAMAMLANDI 10'U TUTUKLU 14 ZANLI HAKKINDA DAVA AÇILDI
GAZETECİ GÜNGÖR ARSLAN CİNAYETİ SORUŞTURMASI TAMAMLANDI 10'U TUTUKLU 14 ZANLI HAKKINDA DAVA AÇILDI

İlgili Haberler
YORUMLAR
500
Güngör Arslan cinayetinde 10'u tutuklu 14 şüpheli hakkında kamu davası açıldı Güngör Arslan cinayetinde 10'u tutuklu 14 şüpheli hakkında kamu davası açıldı 20 YIL SONRA DAVA AÇILMIŞTI; HANDE ÇİNKİTAŞ CİNAYETİNDE BABA VE ÜVEY ANNEYE BERAAT 20 YIL SONRA DAVA AÇILMIŞTI; HANDE ÇİNKİTAŞ CİNAYETİNDE BABA VE ÜVEY ANNEYE BERAAT
Kaynak: DHA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel GAZETECİ GÜNGÖR ARSLAN CİNAYETİ SORUŞTURMASI TAMAMLANDI 10'U TUTUKLU 14 ZANLI HAKKINDA DAVA AÇILDI - Son Dakika


Son Dakika
18:12 Prosedür gereği Silivri Cezaevi'ne gönderilen CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, tahliye edildi
18:06 Bebek'te cinsel ilişkiye giren çift hakkında konuşan Aynur Aydın: Kadın sanatçılara yasaklar getireceğinize şunlara çözüm bulun
18:03 Un fiyatlarına yüzde 53 zam geliyor! Ekmeğin fiyatı 5 TL'yi geçecek
17:19 Dev timsah, çantada keklik sanıp anne su samuru ve yavrularına saldırdı! Sonra olanları kimse tahmin edemiyor
17:11 Zihinsel engelli Suriyeli kadına tekmeyle saldıran adam tutuklandı
17:07 Tamir için cami kubbesine çıkan inşaat ustası düşerek hayatını kaybetti
17:03 Siirt'te PKK'lı teröristlerden hain tuzak! Patlayan mayın sonucu yaralanan 2 askerden 1'i şehit oldu
17:03 Barcelona'nın Pique'ye ödemesi gereken miktar şaşırttı! İki taraf da orta yol arayışında
16:47 Akciğer kanseri tedavisi gören Billur Kalkavan, hastaneden fotoğraf paylaşıp son durumundan bahsetti
16:42 Ozan Tufan sosyal medya hesabından paylaştı, taraftarlar "Abdullah Avcı'ya mesaj" dedi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.05.2022 19:03:54. #1.12#
SON DAKİKA: GAZETECİ GÜNGÖR ARSLAN CİNAYETİ SORUŞTURMASI TAMAMLANDI 10'U TUTUKLU 14 ZANLI HAKKINDA DAVA AÇILDI - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement