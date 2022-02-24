Gazeteci Güngör Arslan cinayetinde, 1 avukat da gözaltında (3) - Son Dakika

İŞ YERİNE ZARAR VERMEYİ PLANLADILAR

Güngör Arslan'ın öldürülmesiyle ilgili olarak gözaltına alınanların ifadesi alındı. Hasan Emre Ç. emniyetteki ifadesinde Ramazan Özkan'ı 6-7 yıldır tanıdığını belirterek, "Burhan Polat bana kız arkadaşının köpeğinin kaybolduğunu kayıp ilanı vermek için Güngör Arslan'ın gazetesine gittiğini, Güngör Arslan'ın sarkıntılık yaptığını, daha sonra kız arkadaşının evine çiçek gönderdiğini, bu olayları kız arkadaşından öğrendiğini, bunun zoruna gittiğini, bu sebeple 'Güngör Arslan'a ve iş yerine bir zarar verelim' dedi. Güngör Arslan'ın iş yerinin yakılması için Ramazan Özkan ile ben görüşeceğim, bize herhangi bir eylem teklifinde ve direktifinde bulunmadı. Burhan Polat, 'Ben bu Güngör Arslan'ın iş yerini yakarsam en azından içim ferahlar rahatlarım' gibisinden sözler söyledi" dedi.

MESAJ VERMEYE KARAR VERDİLERHasan Emre Ç., olaydan bir iki gün önce Burhan Polat ve Ramazan Özkan ile yaptıkları görüşmeyle ilgili olarak, "Burhan Polat, 'Güngör Arslan'a bir şekilde mesaj verelim. Bu evli kadınlardan veya sevgili olan kadınlardan uzak dursun diye yüz yüze bir mesaj göndersek iyi olur' dedi ve Ramazan'a, 'Sen Güngör Arslan'ın yanına git. Yanında otur kendisinin yüzüne, 'namussuzluk yapma sevgilisi olan evli kadınlardan uzak dur' diye söyle ve çık gel dedi. Ramazan, Burhan'ın talimatı üzerine 'tamam abi olur' dedi. Ramazan o gün Güngör Arslan'ın iş yerine bu mesajı vermek için gitmedi" diye konuştu.3 BİN LİRAYA SİLAH SATIN ALDILARHasan Emre Ç. bir tanıdığından parasını daha sonra vermek üzere 3 bin liraya silah satın aldıklarını söyleyerek, "Olaydan birkaç saat kadar önce Ramazan Özkan bana 'Abi bu eylemi nasıl yapacağız, Güngör Arslan'a nasıl mesaj vereceğiz' gibisinden sorular sordu. Burhan Polat'ın kendisine Güngör Arslan'ın ruhsatlı silahı olduğunu söylediğini bu sebeple, 'Ne olur ne olmaz tedbir amaçlı üzerim boş gitmesen iyi olur bana bir silah bulalım' dedi. 3 bin TL'ye silah aldık, Ramazan Özkan ve ben ve silahı denedik. Ramazan Özkan silahı beline koydu, İzmit Çarşı'ya geldik. Ramazan Özkan, 'Beni hastanenin oraya bırakın' dedi. Ramazan Özkan'ı oraya bıraktık" diye konuştu.'ABİ BEN BİR ŞEY YAPTIM'Hasan Emre Ç. olay günü yaşananları ise ifadesinde şöyle anlattı:

"Ramazan daha önceden Burhan Polat ile aralarında iş yerini yakmak için görüştüklerinden o dönem iş yerinin yerine baktığı için bize Güngör Arslan'ın iş yerinin nerede olduğunu sormadı. Hatta kendisini Güngör Arslan'ın gazetesinin bulunduğu yerin iki üç sokak üzerinde bize bıraktırdı. Ben ve Ferhat Y., Ramazan araçtan indikten sonra Ferhat'ın dükkanına geldik. Bu sırada Ramazan, Ferhat'ı görüntülü aradı, 'Abi ben bir şey yaptım' dedi ve telefonu Ramazan'ın yüzüne kapattı. Ben, Ferhat'a ne olduğunu sorduğumda Ramazan'ın Güngör Arslan'ı vurduğunu söyledi. Cep telefonlarından internete girdik, Güngör Arslan'ın iş yerinde saldırıya uğradığı şeklinde haber gördük"