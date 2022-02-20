Gazeteci Güngör Arslan'ın 4 yıl önce çektiği video ortaya çıktı: Öldürülen ne ilk ne de son gazeteci olacağım - Son Dakika

Kocaeli'de geniş bir çevre tarafından tanınan gazeteci Güngör Arslan, önceki gün gazetesinde uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti.

4 YIL ÖNCE YAYINLADIĞI VİDEO ORTAYA ÇIKTI

Arslan'ın ölümü kamuoyunda geniş yankı uyandırırken, ortaya çıkan bir video ise büyük ses getirdi. Güngör Arslan'ın 4 yıl önce uğradığı bir başka saldırının ardından bir video çektiği ve "Saldırılan, cezaevine giren, silahla öldürülen ne ilk gazeteci benim ne de son ben olacağım" ifadelerini kullandığı görüldü.

"GAZETECİLİK YAPTIĞINIZ ZAMAN BAŞINIZA GELECEKLER BELLİ"

Arslan videosunda, "Hepinizin bildiği gibi ben gazeteciyim. Bu kentte yaklaşık 30 yıla yaklaşan sürede gazetecilik yapıyorum. Yaptığım başka bir iş yok. Bu ülkede gazetecilik mesleğini yaptığınız zaman başına gelecekler aşağı yukarı belli.

"BU ÜLKEDE ABDİ İPEKÇİ'LER UĞUR MUMCU'LAR ÖLDÜRÜLDÜ"

Bu ülkede gazeteci olduğu için saldırıya uğrayan, cezaevine giren, silahla öldürülen ne ilk gazeteci benim ne de son gazeteci ben olacağım. Bu ülkede Abdi İpekçi'ler Uğur Mumcu'lar öldürüldü, onlarca gazeteci cezaevinde yattı, yatıyor. Onlarca, yüzlerce gazeteci de fiziki saldırıya maruz kaldı, ben de onlardan bir tanesiyim. Ben de böyle bir saldırıya dün akşam maruz kaldım.

"DAHA ÖNCE PEK ÇOK SUİKAST GİRİŞİMİNE MARUZ KALDIM"

Bu benim başıma gelen ilk saldırı değil; daha önce pek çok yerde silahlı saldırı ve suikast girişime maruz kaldım. Bundan sonra da mutlaka bunlar başıma gelecek. Sebebi de şu; gazetecilik mesleğimi yapmaya çalışıyorum. Ben bugün de yazdım yarın da yazmaya devam edeceğim" ifadelerini kullanmıştı.