Üye Girişi
Gazeteci Güngör Arslan'ın 4 yıl önce çektiği video ortaya çıktı: Öldürülen ne ilk ne de son gazeteci olacağım - Son Dakika

Gazeteci Güngör Arslan'ın 4 yıl önce çektiği video ortaya çıktı: Öldürülen ne ilk ne de son gazeteci olacağım

20.02.2022 14:27
Gazeteci Güngör Arslan'ın 4 yıl önce çektiği video ortaya çıktı: Öldürülen ne ilk ne de son gazeteci olacağım

Kocaeli'de önceki gün uğradığı silahlı saldırı sonucu öldürülen gazeteci Güngör Arslan'ın 4 yıl önce uğradığı bir başka saldırının ardından çektiği video ortaya çıktı. Arslan'ın videoda "Saldırılan, cezaevine giren, silahla öldürülen ne ilk gazeteci benim ne de son ben olacağım" ifadelerini kullandığı görüldü.

Kocaeli'de geniş bir çevre tarafından tanınan gazeteci Güngör Arslan, önceki gün gazetesinde uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti.

4 YIL ÖNCE YAYINLADIĞI VİDEO ORTAYA ÇIKTI

Arslan'ın ölümü kamuoyunda geniş yankı uyandırırken, ortaya çıkan bir video ise büyük ses getirdi. Güngör Arslan'ın 4 yıl önce uğradığı bir başka saldırının ardından bir video çektiği ve "Saldırılan, cezaevine giren, silahla öldürülen ne ilk gazeteci benim ne de son ben olacağım" ifadelerini kullandığı görüldü.

"GAZETECİLİK YAPTIĞINIZ ZAMAN BAŞINIZA GELECEKLER BELLİ"

Arslan videosunda, "Hepinizin bildiği gibi ben gazeteciyim. Bu kentte yaklaşık 30 yıla yaklaşan sürede gazetecilik yapıyorum. Yaptığım başka bir iş yok. Bu ülkede gazetecilik mesleğini yaptığınız zaman başına gelecekler aşağı yukarı belli.

"BU ÜLKEDE ABDİ İPEKÇİ'LER UĞUR MUMCU'LAR ÖLDÜRÜLDÜ"

Bu ülkede gazeteci olduğu için saldırıya uğrayan, cezaevine giren, silahla öldürülen ne ilk gazeteci benim ne de son gazeteci ben olacağım. Bu ülkede Abdi İpekçi'ler Uğur Mumcu'lar öldürüldü, onlarca gazeteci cezaevinde yattı, yatıyor. Onlarca, yüzlerce gazeteci de fiziki saldırıya maruz kaldı, ben de onlardan bir tanesiyim. Ben de böyle bir saldırıya dün akşam maruz kaldım.

"DAHA ÖNCE PEK ÇOK SUİKAST GİRİŞİMİNE MARUZ KALDIM"

Bu benim başıma gelen ilk saldırı değil; daha önce pek çok yerde silahlı saldırı ve suikast girişime maruz kaldım. Bundan sonra da mutlaka bunlar başıma gelecek. Sebebi de şu; gazetecilik mesleğimi yapmaya çalışıyorum. Ben bugün de yazdım yarın da yazmaya devam edeceğim" ifadelerini kullanmıştı.

Gazeteci Güngör Arslan'ın 4 yıl önce çektiği video ortaya çıktı: Öldürülen ne ilk ne de son gazeteci olacağım
YORUMLAR
500
Gazeteci Güngör Arslan'ın 4 yıl önce çektiği video ortaya çıktı: Öldürülen ne ilk ne de son gazeteci olacağım Gazeteci Güngör Arslan'ın 4 yıl önce çektiği video ortaya çıktı: Öldürülen ne ilk ne de son gazeteci olacağım Kocaeli'de Ahmet Çalık anısına turnuva düzenlendi Kocaeli'de Ahmet Çalık anısına turnuva düzenlendi Kocaeli'de toprak altında kalan işçi yaralandı Kocaeli'de toprak altında kalan işçi yaralandı

Gazeteciler Günü, Kocaeli, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Gazeteci Güngör Arslan'ın 4 yıl önce çektiği video ortaya çıktı: Öldürülen ne ilk ne de son gazeteci olacağım - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
14:24 UEFA sıralamasında Fenerbahçe ve Trabzonspor, ilk 100'e bile giremedi!
14:22 Putin'den Ukrayna'yı işgal planı dehşete düşürecek!
14:19 Numan Kurtulmuş Migros işçileri için: İşçilerin hakkını verin
14:17 Restoranın cama astığı not ülkeyi karıştırdı! 'Kıyafet şartı'nı herkes eleştirdi
14:02 Cemal Enginyurt'tan "Geççek" mesajı: Geçmesin diyenler siz uyuyun, biz yollardayız
13:54 Mbappe, 45 milyon euroluk yeni teklifi reddetti! Cumhurbaşkanı Macron'un çabalarını bile yanıtsız bıraktı
13:45 Ankara'da gecekonduda göcük nedeniyle 1 kişi yaralandı!
13:20 Annesini kendi evlerinde başka bir kadınla dudaktan öpüşürken yakaladı, sosyal medyadan yardım istedi
13:00 Ukrayna İçişleri Bakanının panik anları kameralara yansıdı
12:59 Flash TV'nin yıldızı Sarı Bıyık TikTok'ta gündem olan video çekti!
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.02.2022 14:42:08. #1.13#
SON DAKİKA: Gazeteci Güngör Arslan'ın 4 yıl önce çektiği video ortaya çıktı: Öldürülen ne ilk ne de son gazeteci olacağım - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement