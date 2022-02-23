Gazeteci Güngör Arslan'ın katil zanlısı adliyeye sevk edildi - Son Dakika

İZMİT'te, yerel internet haber sitesi sahibi Güngör Arslan'ı (60) öldüren Ramazan Ö. (21) ve bir kişi adliyeye sevk edildi.

Olay, geçen Cumartesi günü saat 15.00 sıralarında Cedit Mahallesi Muzaffer Fidan Sokak'ta meydana geldi. Ramazan Ö., haber konusunda görüşme bahanesiyle ofisine gittiği Güngör Arslan'a tabancayla peş peşe ateş etti. Göğsüne ve sağ bacağına isabet eden kurşunlarla ağır yaralanan Güngör Arslan, kaldırıldığı Kocaeli Devlet Hastanesi'nde yaşamını yitirdi. Olayın ardından kaçan Ramazan Ö. gözaltına alındı.Cinayeti soruşturan polis, gözaltı için ek süre aldı. Polis ekipleri, Ramazan Ö.'nün ifadesi doğrultusunda operasyonlar düzenlerken, gözaltılar yapıldı. Bazı kişiler ifadelerinin alınmasının ardından serbest bırakıldı. Emniyette işlemleri tamamlanan Ramazan Ö. ve 1 şüpheli bugün akşam saatlerinde adliyeye sevk edildi.